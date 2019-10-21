"Алтайвагон" и "Мария-Ра" вошли в топ-500 крупнейших компаний России

Две компании из Алтайского края попали в российский топ-500 по объему реализации продукции. Продуктовая сеть "Мария-Ра" заняла 164-е место, а "Алтайвагон" расположился на 464-й строчке.
Ежегодный рейтинг российских компаний по объему реализации продукции был составлен крупнейшим российским кредитным рейтинговым агентством.
Бизнес Алтайского края представлен в нем двумя компаниями. Как пишет "Коммерсантъ", продуктовый ретейлер "Мария-Ра" опустился с 155-го на 164-е место и показал объемы реализации в размере 87,369 млрд рублей. Прибыль до налогообложения сети в 2018 году составила 2,61 млрд рублей, а чистая прибыль – 2,061 млрд рублей.
"Алтайвагон", в свою очередь, вернулся в список – в 2017 году он не был представлен даже в топ-600. Его объемы реализации – 28,01 млрд рублей, прибыль до налогообложения – 1,735 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,249 млрд рублей.
По сравнению с предыдущим годом "Алтайвагон" показал темпы прироста объемов реализации на уровне 51,7%, а "Мария-Ра" – 10,2%.
Напомним, в 2014 году обе компании попали в российский топ-400 по объему реализации продукции. "Мария-Ра" заняла 222 место, а "Алтайвагон" расположился на 389 строчке.
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