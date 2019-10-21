Многодетным семьям Алтайского края рассылают СМС с предложением льготной ипотеки

Многодетные семьи Алтайского края начали получать СМС-сообщения о возможностях государственной программы "Льготная ипотека под шесть процентов", сообщает региональное Министерство соцзащиты.
"Для нас очень важно, чтобы каждая семья, в которой после 1 января 2018 года родился второй ребенок, знала, что государство заботится и готово поддержать их в столь счастливый период жизни. И при улучшении жилищных условий родители с детьми могут воспользоваться ипотекой под 6%. Мы можем проинформировать об этой социальной мере поддержки семей еще большее количество граждан", – подчеркнула министр социальной защиты края Наталья Оськина.
Ведомство отмечает, что акция запущена совместно с оператором "МегаФон". Директор алтайского отделения Дмитрий Сидоренко рассказал, что он и сам многодетный отец.
"Поэтому осознаю важность не только государственной поддержки, но и оперативного информирования о различных программах, которые вводят власти. В короткие сроки мы обработали сложный запрос Министерства социальной защиты региона и уже начали рассылку", – подчеркнул Сидоренко.
В Минсоцзащиты уточнили, что для оформления ипотеки необходимо соблюсти ряд условий:
- кредит или заем должен быть оформлен не ранее 1 января 2018 года. Ранее взятую ипотеку можно рефинансировать, если родился второй (последующий) ребенок;
- жилплощадь следует приобретать у юридического лица;
- не менее 20% стоимости жилья нужно оплатить самостоятельно – можно использовать федеральный и региональный материнский капитал.
С 2018 года действует программа "Семейная ипотека". Участники этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке – 6 %. С 2019 года льготная ставка действует до конца срока действия кредитного договора. Данная мера социальной поддержки вошла в демографический пакет в рамках реализации национального проекта "Демография". В текущем году 316 семей уже воспользовались данной программой для улучшения жилищных условий. В крае 18 банков, которые реализуют данную программу, и процентную ставку банки снижают до 5 %.
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