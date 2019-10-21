Треть молодых россиян хотят видеть президентом Данилу Багрова

ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры предложили россиянам выбрать президента из киногероев советских и российских фильмов, сообщает "Коммерсантъ".
Данила Багров (фильмы "Брат" и "Брат 2"), Саша Белый (сериал "Бригада") и Валерий Харламов ("Легенда №17") стали лидерами опроса среди российской молодежи (от 18 до 34 лет). Первый набрал 31% голосов, второй – 24%, третий – 22%.
Впрочем, это мало повлияло на тройку призеров среди всего населения страны. Первое место занял разведчик Макс Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны", второе – профессор Филипп Преображенский из "Собачьего сердца", а третье поделили Данила Багров и Мария Швецова (сериал "Тайны следствия").
Также больше 5% набрали Екатерина из фильма "Москва слезам не верит" (9%) и Валерий Харламов из "Легенды №17" (6%).
Напомним, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 73,3% респондентов.
Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 66,5%, а работу премьер-министра положительно оценили 38,8% опрошенных.
Отмечается, что динамика доверия президенту носила волнообразный характер, а в последние две недели усилилась.
Комментарии
А что не Мики Мауса?
"Путину доверяют 73,3% респондентов", ну ладно хоть не 173,3%, а то по указке кремля и все 200% наодобряют!
м-да, наемного убийцу-штабного писаря в президенты это слильнО )))
Скоро за пункт в биографии « юрЫзд из лгу» булат в морду давать
21.10.2019 14:28
- гость -
Как раз бы для вас подошел. Приехал такой президент с официальным визитом в провинцию, перестрелял навальнеров и уехал.
21.10.2019 14:34
- гость -
А может наоборот, перестрелял бы путенят?
Свои в своих не стреляют. Учти это на будущее.
что удивляться, соседи телеперсонаж президентом уже выбрали
21.10.2019 14:39
- гость -
А где ты там своих увидел? В переделе бизнеса своих нет!
21.10.2019 14:41
- гость -
Твой диванный бизнес переделывать никто не собирается. Ну разве только ты сам.
14:40
технарь
У тебя хохлянка?
Брат - страшный фильм, один отмороженный мочит на право и налево, таких же отмороженных, продажные менты, а простые люди это стадо которое наблюдает со стороны и ....лижбы не было войны, я бы запретил этот фильм, злой он, без него хватает .....
21.10.2019 14:45
- гость -
Ну ты путинят в зад целуешь ну и продолжай дальше, я же не запрещаю, чего взъерепенился то? Тебе зависть за мой диванный бизнес жить спокойно не дает? Ну так целуй в зад и сиди спокойно!
21.10.2019 15:01
Медведь-шатун
Брат - страшный фильм
Ты чё с Марса прилетел, или амерские ужастики не смотрел?
Тебе зависть за мой диванный бизнес жить спокойно не дает?
Было бы, чему завидовать.
Гостю 15:01, смотрел, В России жизнь хлеще американских ужастиков, ....
21.10.2019 14:40
технарь
Ваш режим от соседского только нефтью и газом отличается. Все остальное тоже самое, только сбоку.
Медведь, да, фильм жуткий, особенно первая часть, вторая как-то по веселее.
В первой два жутких момента:
Когда трамвайщица по своим алкашом осталась и когда немец от бабок в конце отказался (почему отказался)
21.10.2019 15:31
Медведь-шатун
Так вали в тайгу или Европу, чем вонять своими отходами на местных форумах.
Гостю 15:31, хорошо хамить когда в глаза не смотришь, сам то поди прыщавое .мо которое думает что сидело и от того такое крутое....
21.10.2019 15:45
Медведь-шатун
Я бы ни когда не взял такой ник. Психология временами правильная штука.
Чем Вам ник то не нравится, обоснуйте психоаналитик вы наш....
Когда нечего сказать, докапываются до ников