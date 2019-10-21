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КПРФ назвала своего кандидата в мэры Барнаула

, ИА "Амител"
Им стала доктор медицинских наук Елена Хрусталева
Елена Хрусталева / Фото: duma-barnaul.ru

Елена Хрусталева / Фото: duma-barnaul.ru

Глава регионального отделения КПРФ Мария Прусакова на своей странице в Facebook назвала кандидата от партии на пост мэра Барнаула. Им стала доктор медицинских наук, профессор, депутат Барнаульской гордумы Елена Хрусталева.

Ей 59 лет. Приходится внучкой первому секретарю Алтайского крайкома КПСС Александру Георгиеву, который руководил регионом с 1961 по 1976 год.

Хрусталева занимает должность профессора кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии в Алтайском государственном медицинском университете.

В прошлом году неожиданно ее досрочно сместили с поста главы фракции КПРФ в городской думе.

Новый руководитель Иван Карпов уточнил, что смена руководителя связана с тем, что Хрусталева занята по основному месту работы. Она назвала такое решение неправомерным.

Хрусталева – первый официально объявленный кандидат, который собирается участвовать в конкурсе на кресло мэра. Он пройдет 6 февраля 2020 года.

Конкурсная комиссия состоит из 10 человек: пять назначает гордума, пять – губернатор. Депутаты уже определили, кто будет заседать в комиссии от них: председатель думы Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко, председатель бюджетного комитета Андрей Солодилов, председатель правового комитета Иван Огнев и председатель экономического комитета Валерий Касплер.

В течение 10 дней с момента поступления решения конкурсной комиссии гордума должна будет рассмотреть вопрос о назначении главы Барнаула, говорится в регламенте.

Депутаты будут голосовать тайно. Победителем станет тот кандидат, за которого проголосует большинство народных избранников от установленной численности депутатов. То есть за будущего главу должно проголосовать не менее 21 человека.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.10.2019 14:50
- гость -

А зачем они кандидата выставили? Что же как и на выборах губернатора не поступили?

21.10.2019 15:32
- гость -

Одним хеком, как дед, кормить население будет

21.10.2019 15:40
- гость -

Я бы проголосовала за нее

21.10.2019 16:05
- гость -

А в хирурги-стоматологи выберем хорошего парня - слесаря Васю. Он хорошо умеет критиковать зубных врачей. И по барабану что в стоматологии ничего не понимает, за то из народа. И лично г-жу Прусакову отправлять лечить зубы только к нему. Неужели у коммунистов нет ни одного кандидата, который хотя бы понимает откуда в кране берётся вода и куда утекает дерьмо. Мэр это не председатель собрания акционеров, а завхоз.

21.10.2019 16:12
- гость -

Да это просто для галочки кандидат. Показать, что вроде существует какой-то выбор. Любой разумный человек понимает, что депутаты едросы выберут мэра едроса.

21.10.2019 16:13
- гость -

21.10.2019 16:05
- гость -

К нами даже с Израиля едут зубы лечить. СССР уже давно в прошлом.

21.10.2019 16:22
- гость -

16:13, едут, едут... В твоих больных фантазиях.

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