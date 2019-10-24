В Алтайском крае растет популярность безлимитных мобильных тарифов

По данным компании "Билайн" проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу оператора за последний год увеличилось более чем в 10 раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного интернета, а также результатами масштабного расширения 4G сети на территории России и в частности в Алтайском крае: с начала года более чем в 100 населенных пунктах края благодаря модернизации оборудования на базовых станциях был запущен скоростной мобильный интернет 4G.

А с 16 октября 2019 года абонентам "Билайна" доступна обновленная тарифная линейка, которая стала еще более выгодной и отвечает актуальным потребностям всех категорий клиентов. Таким образом, абоненты смогут легко выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут разговоров и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.

Обновления коснулись и самого популярного тарифа "Анлим": теперь в пакет минут включены не только звонки на местные номера всех операторов, но и звонки по всей России. В первый месяц для новых клиентов с момента подключения будет доступна возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi*, которая позволит оценить все возможности 4G* сети.

"Билайн" отмечает сохранение популярности звонков внутри сети. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи, не ограничивая себя в общении. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети "Билайн" становятся безлимитными. Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными!

"Билайн" позаботился о том, чтобы сохранить все самые актуальные и востребованные сервисы на своих "семейных" тарифах – предложениях для тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив свои пакеты услуг с близкими, и не ограничивать себя в общении и развлечениях.

Кроме того, в новой линейке усовершенствован тариф для тех, кто пользуется связью не каждый день, а только тогда, когда она необходима – тариф "Би+". Кроме простой тарификации услуг, добавлена удобная опция "Старт": подключив ее, абоненты всего за 6 рублей в день получают безлимитные звонки на номера "Билайна" и 3 ГБ интернета в месяц. Оплата за тариф взимается только по факту начала использования услуг, в первый день они предоставляются бесплатно.

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно во всех магазинах "Билайн" в Алтайском крае, а также в приложении "Мой Билайн" (12+).

Более подробная информация об обновленных тарифах доступна на сайте.

*Вай-фай, 4 Джи — прим. ред.