"Очень много аварий": Томенко поручил усилить безопасность на дорогах Алтайского края

Томенко потребовал уменьшить количество ДТП в крае / Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение принять меры по усилению безопасности на дорогах в крупных городах региона, сообщается на официальном сайте края.
На аппаратном совещании, которое состоялось в понедельник, 21 октября, Томенко выразил обеспокоенность ростом ДТП в крупных городах. Прежде всего в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Так, первому замглавы администрации Барнаула Вячеславу Франку губернатор рекомендовал оперативно провести с профильными службами встречу, посвященную безопасности на дорогах краевой столицы.
"Ситуация на городских дорогах обострилась. Сейчас переходный период – из лета в зиму. Очень много аварий. К сожалению, есть травмированные. Людей сбивают на пешеходных переходах и где угодно. Проведите на уровне города совещание. Ознакомьтесь с обстановкой в городе в целом на дорогах. Ситуация уже имеет большой резонанс. На него надо реагировать", – сказал Томенко.
Аналогичные рекомендации поступят в адрес глав Бийска и Рубцовска.
"Есть необходимость отреагировать на то, что происходит. Дороги стали лучше, скорости увеличились, количество аварий выросло. Посмотрите, что можно сделать", – подчеркнул губернатор.
Кроме того, Томенко поручил министру транспорта края Александру Дементьеву оказать необходимое содействие муниципалитетам, а зампреду правительства края Виталию Снесарю поручено провести работу с администрациями муниципалитетов.
Одно из последних крупных ДТП в Барнауле произошло в воскресенье вечером, 20 октября. На пешеходном переходе сбили трех женщин. Девушки 23 и 24 лет подключены к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении анестезиологии и реанимации. 45-летняя женщина находится в палате интенсивной терапии отделения тяжелой сочетанной травмы.
Комментарии
Скорость окганичить до 40 и камер на тыкать
И штрафы ужесточить
Ну а другие идеи никто не радит очевидно ж
Или кто-то думает что будет предложено переходы наземные построить?!
А кроме слов то что-то будет?
Гадя петрович, камерами город утыкать у них денег не хватит. У них одна камера 1000000 рублей, или что-то около того. Знаки можно хоть 20 натыкать, но кто их соблюдать будет? Ну а подземные и наземные переходы это просто сказка.
А почему не слышно начальника транспортного цеха, то бишь, начальника управления ГИБДД?
оттуда же:
Начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу Олег Каркошкин в своем докладе констатировал: «Мы фиксируем сильное снижение ДТП по всем показателям».
Балаболы- по-тому что!!!
Запутались в сочинениях
У нас ведь и ДПС несут дежурство, только в местах повышенной концентрации ДТП.
И это не они прячутся за кустами и заборами с целью подловить лоха.
А стоят на кольцах, где кстати дежурят аваромовцы. И разьясняют гражданам правила проезда, так же ведётся работа иина других сложных участках. Просто не видит ни кто
Что за связь у них постоянно в головах: «дороги лучше - аварий больше»? Может все таки другие причины рассмотрите, уважаемые?
И опять речь о пешеходах, переходах.... Может лучше заставить водителей смотреть внимательнее на дорогу, знаки и соблюдать пдд
Писец,население 700 тыс чел,и всего 2 подземных перехода(павлик и октября)вот вам и забота о безопасности горожан(
Просто небожитель, повелел и всё давай приходить в норму... А оно-то не так....
21.10.2019 17:45
- гость -
на павлике аж 2 подземных перехода
21.10.2019 17:36
iOne права у кого купил, у того разъяснений как перекрёстки проезжать и спрашивай.
21.10.2019 17:54
- гость -
Его посадили к сожалению.
Да и я в курсе, читал где-то.
Но часто на кольцах люди сигналят, глаза пячут, губами шевелят чего-то.
Я о них беспокоюсь. Кто-то ведь должен
Реально человек из космоса....
Народ на голубом глазу хочет больше наземных и подземных переходов, не понимая что это плохое и не эффективное решение. Обывателю далёкому от решения транспортных вопросов это простительно, совсем плохо когда такие решения предлагают люди профессионально занимающиеся транспортной политикой в городах. Это говорит о их очень низком уровне компетенции.
21.10.2019 18:16
iOnе
то что его посадили это хорошо.
Я к тому что на дорогу нечего выпускать водятлов которым надо разъяснять как следует проезжать перекресток или другие правила!