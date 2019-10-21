Двух экс-сотрудников комитета образования Барнаула осудили за хищение

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор двум бывшим сотрудникам комитета по образованию Барнаула, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как установлено судом и следствием, они похитили 200 тысяч рублей, которые предназначались для компенсации части расходов родителей и опекунов детей на услуги детского сада.
Их деяние квалифицировали как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору.
Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, с них взысканы средства, которые они похитили у потерпевших.
Комментарии
Они похитили 200 тысяч рублей, предназначенные для компенсации оплаты услуг детсадов
Ну это же родителям компенсируют? Это не связано с маленькой зарплатой воспитателей? Может у сотрудников комитета образования Барнаула зарплата тоже маленькая? Вот они и компенсировали