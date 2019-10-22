Вперед, к своему идеалу: стартует новый сезон фитнес-проекта "Воспари"

Хотите иметь красивую и стройную фигуру? Фитнес-проект "Воспари" объявляет о старте нового сезона 29 октября 2019 года и приглашает участниц. "Воспари" – это интенсивные тренировки три раза в неделю, включающие в себя занятия фитнесом и в тренажерном зале.
Для участниц нового сезона:
- аппаратная коррекция фигуры и поддержание тонуса мышц в студии красоты;
- программа питания на весь период проекта и контроль за ее соблюдением;
- фотофиксация "до" и "после" (не используется в рекламных целях без согласия участницы);
- программа домашних видеотренировок;
- полный контроль результатов по снижению веса и уменьшению объемов;
- поддержка психолога;
- мастер-классы;
- фотосессии тренировочного процесса для участниц от профессионального фотографа;
- призы абсолютно всем участницам, а не только фаворитам конкурса!
"Не сомневайтесь в себе! Худеть и добиваться результатов легче в кругу единомышленниц, – отмечают организаторы проекта "Воспари". – По окончании сезона участницы получают реальное снижение веса и проработку проблемных зон".
Некоторые результаты предыдущих сезонов можно посмотреть в альбоме проекта в соцсети "ВКонтакте".
Запись для участия в проекте по телефону 8-960-956-03-67 или в личных сообщениях в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Фитнес-проект "Воспари"
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