Соцсети: военный умер на КП у Нового моста в Барнауле

36-летний военнослужащий скончался на КП у Нового моста в Барнауле, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Трагедия случилась ночью 16 октября, но о ней стало известно только в понедельник.
По информации источника, военный потерял сознание при движении тяжелом колесном грузовике. Его сослуживцы остановили военную технику рядом с постом ГИБДД. Они попросили полицейских вызвать скорую.
Несмотря на все старания, спасти жизнь мужчины не удалось. Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть. Что стало ее причиной – пока неизвестно.
Комментарии
Синька?
А в чем тут непроверенный факт, не умер?
А почему в больницу г. Новоалтайска не заехали
Царствие небесное защитнику Родины.