Министр обороны Китая заявил о наивысшем уровне доверия к России

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил о том, что в сфере обороны у страны наивысший уровень взаимного доверия с Россией, сообщает РИА Новости.
По его словам, военных РФ и Китая в высшей степени стратегически координированы. Они регулярно сотрудничают на практике и это дает отличный импульс для развития.
"Это модель сотрудничества в сфере", — подчеркнул Фэхнэ.
Он выразил уверенность, что именно российско-китайское сотрудничество в вопросах безопасности и есть тот столп, который поддерживает мирный порядок в международных отношениях.
Комментарии