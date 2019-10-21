Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает сайт Guinness World Records.
Он установил мировой рекорд по пребыванию в прямом эфире за неделю. С 18 по 24 марта на его счету 25 часов 53 минуты и 57 секунд телеэфира.
Он превзошел время предыдущего рекордсмена японца Монты Мино свыше, чем на 4 часа.
Ранее Соловьев попал в центр внимания после песни Бориса Гребенщикова "Вечерний М". Ведущий шоу на "Первом канале" Иван Ургант намекнул, что именно его коллега со второго федерального канала главный герой этой композиции.
В свою очередь, Соловьев от такой славы открестился и сделал встречный намек, что песня как раз про Урганта. Одного из них исключил из списка претендентов сам автор песни.
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