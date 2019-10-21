Спецпредставитель президента отрицает запрет на Telegram в России

Мессенджер Telegram в России не запрещен, подчеркнул спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, в качестве аргумента он привел пример строящуюся на базу свыше 150 вузов инновационную сеть, которая для управления использует как раз Telegram-каналы.
Ситуация с блокировкой мессенджера по требованию Роскомнадзора имеет и свои плюсы, уточнил Песков. По его словам, это соперничество дало стимул для развития в данной сфере.
"У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram, — подчеркнул Песков. — В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований".
Ранее стало известно, что Роскомнадзор разрабатывает новую систему для борьбы с запрещенными материалами, которая поможет заблокировать Telegram.
Новая система будет основана на технологии DPI. Жаров рассказал, что результат планируют достичь в течение года.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров признал, что существующая сейчас система блокировки по IP не приносит нужного результата.
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