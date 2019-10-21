Педофил прошел сотни километров для встречи с девочкой, но она оказалась полицейским

Житель Индианы Томми Ли Дженкинс преодолел 564 км, чтобы встретиться с 14-летней девочкой и вступить с нею в интимную близость, сообщает NBC News.
Ранее судимый за сексуальное насилие против детей извращенец отправил собеседнице свои порнографические фото и попросил ее сделать то же самое, а также пригласил к себе в гости.
Получив отказ, он не успокоился и отправился пешком в Висконсин, где должна была проживать малолетняя знакомая по переписке.
Но вместо нее он попал к заместителю шерифа округа. Только тогда он узнал, что все это время переписывался с полицейским под прикрытием.
В отношении педофила возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в принуждении несовершеннолетних к сексу. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
мож таких на опыты в поликлинику.... посмотреть что в их головах творится...
о как секаса захотелось...