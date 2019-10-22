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Новости

Зампреда Общественной палаты Мурманска затравили из-за фото с икрой

, ИА "Амител"
Юлия Величко показала набитый деликатесами холодильник, но потом заявила, что пошутила

Два холодильника, но только один из них принадлежит Юлии Величко / Фото: instagram.com/y.veli4ko

Заместитель председателя общественной палаты Мурманска Юлия Величко вызвала гнев пользователей интернета, выложив в своем аккаунте в Instagram фотографию холодильника, набитого красной икрой.

"Кризис?! Нее, не слышали!". Вот, немного накатала баночек – #запасыназиму", –подписала фотографию председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области.

После провокационного поста посыпались возмущенные комментарии. На следующий день общественница выложила следующую фотографию, но теперь уже со "своим" (так Величко утверждает) холодильником.

"Всем, кто успел за меня порадоваться – благодарю! Но, к сожалению, на предыдущем фото не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное – тоже дары Севера, вкусные и полезные!" – уточнила она.

По ее словам, фотография с икрой – это была всего лишь шутка, а сам снимок был позаимствован ею на бескрайних просторах интернета. Однако разубедить некоторых муромчан оказалось непросто.

"Хорошая шутка, уважаемый депутат. Мы запомнили, народ запомнил", – написал один из пользователей Instagram.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.10.2019 08:03
- гость -

Хохлушка? Нет?

22.10.2019 08:18
Читатель

Ну у тебя и рожа, Шарапов! (с) Сразу многое понятно.

22.10.2019 08:21
Ируся

а нафига она на третьем фото игрушки поубирала с крышки холодильника? А вобще,да-с таким лицом нужно хорошо думать,прежде чем холодильник открывать.

22.10.2019 08:25
- гость -

Шутки и издевательство над народом нужно чётко разделять.

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