Женщина погибла при попытке сделать селфи в Приморье

41-летняя туристка хотела сделать селфи на фоне ущелья Дарданеллы в Партизанском районе Приморского края, но сорвалась, сообщает VSE42.ru.
Женщина хотела сделать фотографию на камнях вблизи смотровой площадки, однако оступилась и сорвалась вниз.
В результате падения с 20-метровой высоты она получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте.
В настоящее время следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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