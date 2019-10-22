22 октября Алтайский край ждет самый холодный день недели

Самым холодным днем текущей недели в Алтайском крае станет вторник, 22 октября, следует из прогноза регионального ЦГМС.
Днем воздух почти не прогреется – от +3°C до -2°C (местами до -7°C), ночью будет еще холоднее – от -3°C до -8°C (на востоке и в предгорьях – до -14°C). Ветер юго-западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. В утренние часы местами изморозь, туман. Без осадков.
Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о гололедице.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от 0°C до -2°C, в темное – от -6°C до -8°C. Осадков не ожидается.
В последующие дни погода будет становиться все теплее. Максимальная дневная температура в начале следующей недели достигнет +16°C.
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