Создана программа для защиты девушек от порнографических фото в соцсетях

Программистка из Сиэтла Келси Бресслер разработала нейросеть, которая распознает фотографии, присылаемые в личные сообщения и удаляет оттуда фотографии гениталий, сообщает "Популярная Механика".
О необходимости создания такой программы девушка задумалась после того, как получила очередной подобный снимок у себя в социальных сетях. Изучив вопрос, она поняла, что множество девушек сталкивается с подобной проблемой.
Для того, чтобы обучить нейросеть, она попросила "ради науки" всех желающих присылать фото гениталий на специально созданную страницу в Twitter. Желающих оказалось больше, чем ожидалось.
Сейчас Бресслер вместе с командой дорабатывают алгоритм, для введения его в другие социальные сети. Работа над софтом заняла у разработчиков всего пару дней.
Комментарии
"девушка задумалась после того, как получила очередной подобный снимок у себя в социальных сетях"
"она попросила "ради науки" всех желающих присылать фото гениталий на специально созданную страницу в Twitter"
Эта девушка скорее всего психически не здорова.
22.10.2019 08:55
- гость -
А в вашу светлую голову не приходило, что проверить работу программы и скорректировать её можно только экспериментальным путем?