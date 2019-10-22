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Время менять счетчик. В БГЭС рассказали, когда платить за свет становится накладно

, ИА "Амител"
Что поможет избежать больших начислений за свет, рассказал специалист БГЭС

В октябре-2019 в Барнауле у восьми тысяч электросчетчиков истек срок госповерки. После этого по действующему законодательству их показания не могут приниматься для расчета платы за электроэнергию. Если потребитель вовремя не заменит прибор учета, то платить за свет ему придется по нормативу с учетом повышающего коэффициента.

Каким образом избежать больших начислений, сколько времени дается на замену счетчика, как его установить максимально оперативно, — на эти и другие вопросы в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" ответил начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.

Дешевле заменить

- Как собственник квартиры может узнать, что у электросчетчика истекает срок поверки?

- У потребителей в квартирах и частных домах, как правило, приборы учета на 220 Вольт. Их выпускает завод-изготовитель, потом они вносятся в государственный реестр средств измерений и допускаются к эксплуатации. Жизненный цикл таких счетчиков составляет 32 года с межповерочным интервалом в 16 лет, который указан в документах на прибор учета. Также узнать срок поверки можно, посмотрев на панель электросчетчика, где указана дата его изготовления, и прибавив к ней цифру 16.

- Что для потребителя выгоднее: сделать поверку или заменить прибор учета?

- Потребителю предоставляется право сделать поверку счетчика в Государственном центре метрологии и стандартизации. Измерительное устройство может ее пройти, а может не пройти лабораторные испытания и не получить свидетельство о поверке.

Поэтому многие собственники сразу устанавливают новый счетчик. Он стоит примерно 700 рублей, а поверка около 200, но к этой сумме надо добавить стоимость услуг электрика для демонтажа и монтажа прибора учета, расходы на транспорт. К тому же надо учитывать затраты времени, в том числе на вызов инспектора — один раз для снятия пломбы и показаний счетчика, а второй для его опломбировки.

- Выходит, что дешевле и надежнее прибор учета заменить.

- 16 лет – это очень большой период, за который появляются надежные приборы с более высоким классом точности, поэтому старый счетчик лучше заменить. Наша организация предлагает для потребителей установку прибора учета "под ключ" в удобное время, включая вечернее и выходные дни, всего за 1500 рублей. Сотрудник привезет новый счетчик, установит его, поставит пломбу, примет на месте оплату и выдаст все необходимые документы. Заявку можно оставить по телефону 50-60-01 с 8.00 до 17.00. Если линия занята, и операторы на звонок сразу не ответили, то обязательно перезвонят.

Начисления с "отягощением"

- Если у потребителя просрочен электросчетчик, как он узнает, что его показания больше не принимаются?

- В квитанции у него появится другая сумма за электроэнергию. Просроченный по поверке счетчик согласно законодательству признается непригодным для дальнейших расчетов за электроэнергию. Его показания не принимаются. В этом случае начисления в течение трех месяцев будут производиться по среднему потреблению, а затем по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Норматив – такой инструмент, который побуждает потребителей к установке прибора учета.

- Давайте на примере стандартной двухкомнатной квартиры покажем, насколько изменится плата за электричество с применением норматива?

- В двухкомнатной квартире с электроплитой средний расход электроэнергии по прибору учета выходит примерно 220 киловатт-часов. По действующему тарифу 3,33 руб. расход составляет 730 рублей. По нормативу расход будет 339 киловатт-часов, а итоговая сумма с повышающим коэффициентом вырастет до 1700 рублей. Получается оплата по нормативу на тысячу рублей в месяц больше, чем по счетчику. За два месяца такой переплаты можно окупить стоимость установки прибора учета. В квартире с теплыми полами, кондиционером разница будет еще больше. Поэтому никому не советую затягивать с заменой электросчетчика.

Нестандартные ситуации

- Что делать, если срок поверки еще не наступил, но счетчик вышел из строя?

- Нужно сообщить в энергосбытовую организацию о том, что прибор учета сломался и вызвать инспектора. Это обязанность потребителя. Если оформить заявку на замену прибора учета в Горэлектросети, то инспектор зафиксирует показания старого счетчика и потом сразу установит новый.

Иногда граждане, когда у них прибор учета останавливается, передают выдуманные показания. Позже при проверке эти факты выявляются, и потребитель говорит, что боялся сказать. Так вот санкций бояться не надо, если в работу счетчика не было вмешательства.

- Как понять, что счетчик сломался, когда он продолжает считать киловатты?

- За мою 20-летнею практику было всего 3 таких случая, когда прибор учета считал электроэнергию больше, чем фактически способен потребить человек за этот период. За сутки он "наматывал" 2-3 тысячи киловатт-часов. Об этом нужно сообщить в Горэлектросеть, чтобы пришел сотрудник и вывел прибор учета из расчетов. Он проверит счетчик и сразу увидит, если потребитель предпринимал какие-то действия по искажению его показаний.

- Когда меняют счетчик до истечения срока его поверки?

- Часто это делают во время ремонтов в квартире или частном доме. Полностью меняют электропроводку и сразу же счетчик. Например, если он отработал более 10 лет, то лучше поставить новый прибор учета, который будет отвечать последним требованиям по классу точности и другим критериям, в том числе и надежности.

Беседовала Ася Хлыновская

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

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