Спрос на бензин снизился в России

В России спрос на бензин упал на 1% по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия".
За последние 10 лет такое снижение наблюдалось только в 2015 году, однако тогда на него влияла экономическая обстановка, считают аналитики.
Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего: рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. "Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают", – сказал эксперт.
Даже такая незначительная цифра как 1% может расцениваться как тревожный знак для рынка топлива, отметили специалисты. Но несмотря на это в Минэнергетики РФ заявили, что снижения спроса на рынке не наблюдается и ситуация остается стабильной. По данным министерства, запасы топлива в России составляют 1,7 млн тонн.
Комментарии
Ждем повышения цены.
упадут цены
Нужно срочно поднять цену, чтобы сечин не остался в пролете, за упущенную выгоду.
Так спрос он всегда в плавающем состоянии. Весной спрос возрастает, а осенью и зимой падает, т.к. у многих машины эксплуатируются только летом.
1. Авто более экономичными становятся.
2. Левак бодяжный или бенз из Казахстана по 20 рублей как учитывают?