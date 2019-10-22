Эксперты посчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме

Специалисты федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР посчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме, сообщает портал "Автоновости дня".
Первое, что нужно сделать – сменить летние шины на зимние. Цена этой процедуры сильно разнится в зависимости от кузова автомобиля, но в среднем ее стоимость варьируется в пределах 1000 рублей. Если зимние колеса изношены или их совсем нет, то новый комплект обойдется автолюбителю примерно в 12 тысяч рублей, плюс 2 тысячи рублей на то, чтобы проверить развал-схождение колес.
Еще один важный момент – аккумулятор. Если вы решите покупать новую батарею, то вам придется отдать за нее от 2 до 12 тысяч рублей, в зависимости от множества факторов. Кроме того, необходимо приобрести провода-прикуриватели – еще тысяча.
Хорошие зимние щетки стеклоочистителей обойдутся автомобилисту в 400-800 рублей. К ним стоит докупить канистру стеклоомывателя – 100 рублей. К набору стоит добавить скребок для уборки льда (200 рублей), небольшую лопату (1200 рублей) и трос для буксировки (200 рублей).
Таким образом, общая сумма всех трат составит примерно 20-21 тысячу рублей. Если аккумулятор в норме, а старые шины еще пригодны, то уложиться можно в 3-4 тысячи, уверены эксперты.
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