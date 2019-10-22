Барнаул готовится к зиме: высадили тюльпаны, очищают аллеи и убирают скамейки

В течение октября сотрудникам муниципального предприятия "Горзеленхоз" предстоит многое сделать до того, как установится снежный покров. О подготовительных работах рассказали в сюжете программы "На первом плане. Барнаул".
На прошлой неделе к зиме готовили городские клумбы. Луковицы 75 тыс. тюльпанов и нарциссов, недавно высаженные в грунт, укрыли, чтобы они хорошо перенесли заморозки.
Продолжаются работы по уборке опавшей листвы. Ежедневно дворники очищают аллеи, парки, улицы и вывозят мусор. Кроме того, в обязанности предприятия входит консервация фонтанов на зиму, очистка дождеприемников и ограждений в Нагорном парке.
В ближайшее время с общественных территорий уберут вазоны и скамейки.
Обязательная осенняя традиция – посадка деревьев. В этом году акцент сделали на деревьях высотой от трех метров. Их, к примеру, высадили в сквере на Панфиловцев, 22. Сейчас там завершается благоустройство по программе комфортная городская среда.
В целом в Барнауле по муниципальному контракту озеленители до конца октября высадят 755 деревьев хвойных и лиственных пород, более 500 из них – крупномеры. Весной, как обещают специалисты, деревья покажут себя во всей красе, сообщается на официальном сайте Барнаула.
Комментарии
Листья - это органика, питание почвы. Вывозить листья - это глупость и вред. А кроме того, за это вред нужно платить - работа, расходы на транспорт. В Москве уже намного меньше занимаются это хренью