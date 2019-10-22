Вторник, 22 Октябрь, 11:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,76
€ 71,17
Обь
39см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Обрушение дамбы под КрасноярскомАварии в энергосистеме АлтаяОтопительный сезон на Алтае
Новости

Публичные слушания по бюджету Барнаула пикетировали из-за жилья для молодых семей

, ИА "Амител"
788 молодых семей в этом году были исключены из жилищной программы по возрастному показателю

Участник программы по улучшению жилищных условий молодых семей в Барнауле Александр Музыченко выступил с одиночным пикетом против публичных слушаний по бюджету города на 2020 год, рассказали в общественной организации "Гражданский патруль".

Акция направлена на изменение объемов финансирования программы "Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 годы", реализуемой в рамках федеральной целевой программы. Мужчина обратился к горожанам и депутатам города с плакатом: "Почему власть нас не слышит, не видит?! Ведь молодая семья – основа государства".

Как пояснил руководитель местного отделения общественной организации Игорь Берг, вынесенный на публичные слушания трехлетний план бюджета не предполагает изменений в объем финансирования муниципальной программы, оставляя его на предельно низком уровне – 38 млн рублей, который не меняется уже шесть лет.

"Основная загвоздка в том, что пока местный бюджет не изменит эту цифру, увеличить финансирование не смогут ни краевой, ни федеральный бюджеты. Эти деньги выделяются лимитировано, исходя из возможностей города", – отметил Берг.

По данным на 2019 год, на каждый миллион рублей из городского бюджета пришлось 2,9 млн рублей краевых и федеральных денег. Их хватило для 120 семей. Однако в очереди остается 5377 семей, при этом 178 из них имеют трех и более детей. Кроме того, 788 семей в этом году были исключены из программы по возрастному показателю.

"Горькая правда в том, что большинство участников программы исключают из списка нуждающихся спустя 7-8 лет ожиданий. Число таких семей ежегодно растет, а ведь для многих участников социальная выплата – это единственный шанс приобрести собственное жилье", – рассказала участница программы и публичных слушаний Анна Холодкова.

Напомним, в 2018 году молодые семьи в Барнауле направили письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой решить проблему недостаточного финансирования. В прошлом году из программы были "выкинуты" 540 семей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.10.2019 10:45
Filin

Наивные. в сказки верят...

22.10.2019 10:48
- гость -

а сколько денег выделили на замену плитки и лестницу на лысую гору?

22.10.2019 10:49
- гость -

Однако в очереди остается 5377 семей, при этом 178 из них имеют трех и более детей.

халявщики...

22.10.2019 10:56
- гость -

Как хорошо что меня не пустили в эту программу (долька в родительской квартире М, долька 1/4 в квартире Ж, плюс только купленная в ипотеку крошечная однушка) - и чудо, у нас на двух взрослых и ребенка в сумме на 2 кв.м больше минимальной нормы, мы не нуждающиеся!
С тех пор много лет прошло, погасили первую ипотеку, вторую... а так бы жили в арендованном или с тещей и нервы друг другу трепали

22.10.2019 11:01
гость

пока мы стояли на очереди 5 лет мы накопили на квартиру. купили без ипотеки!

22.10.2019 11:05
- гость -

Вы накопили, а Еремеев и другие служащие не смогли.

22.10.2019 11:05
Желочь Джо

Понятное дело не достанется вам квартиры, а вот помнится обсуждали тут не так давно нового временно исполняющего главу города, Франка, и вот люди рассказали что в частности он и еще кто то присвоили себе таким образом квартиры. Может следует о них поговорить? Как они стояли в очереди долго как получилось им получить и присвоить себе квартиры. Город должен знать героев, нет?

22.10.2019 11:20
- гость -

Они сильнее нуждались.
Силовикам вон государство за десятки миллионов жилье в Москве покупает, законом положено... законы для своих немного отличаются от законов для рабов

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:15
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 млрд рублей 0
11:06
Школьник, чьи рисунки помогают бездомным животным, покорил пользователей Сети 0
10:55
Житель Алтайского края поторговался за снегоход и отдал мошенникам 370 тысяч рублей 1
10:35
Лазерное шоу и много игр ждут Барнаул в первый день каникул на фестивале #ВместеЯрче 0
10:33
Публичные слушания по бюджету Барнаула пикетировали из-за жилья для молодых семей 8
10:26
Детей предложили освободить от платы за вывоз мусора в России 4
10:03
Барнаул готовится к зиме: высадили тюльпаны, очищают аллеи и убирают скамейки 1
09:57
Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду 13
09:36
Эксперты посчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме 0
09:13
Спрос на бензин снизился в России 5
09:01
Каникулы с пользой: как повысить у ребенка скорость чтения и понимание прочитанного 1
08:57
Мужчину, пропавшего больше месяца назад, ищут в Бийске 0
08:47
Создана программа для защиты девушек от порнографических фото в соцсетях 26
08:42
Время менять счетчик. В БГЭС рассказали, когда платить за свет становится накладно 2
08:32
Быстро и без боли: где избавят от "стыдливой" болезни 0
08:18
Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке 16
08:01
Зима под надежным протектором: где и почему нужно выбирать шины в Барнауле 2
07:57
Женщина погибла при попытке сделать селфи в Приморье 2
07:47
Ученые создали умный чехол для смартфона из "человеческой кожи" 1
07:31
Вперед, к своему идеалу: стартует новый сезон фитнес-проекта "Воспари" 0
07:21
Единая электронная очередь в детский сад может появиться в России 2
07:16
Зампреда Общественной палаты Мурманска затравили из-за фото с икрой 11
07:01
Обувь для разной зимы и кошелька: где в Барнауле утеплиться красиво и комфортно 0
06:52
Эксперты назвали простые правила для сохранения красоты и молодости рук 0
06:23
Животные, увидевшие в первый раз снег: очаровательные и смешные фото 4
06:09
22 октября Алтайский край ждет самый холодный день недели 0
23:33
Клинтон выложила пародию на письмо Трампа Эрдогану 0
22:47
СКР опубликовал видео с раскопок тел депутата и ее семьи в Подмосковье 0
22:08
Спасатели сняли семь туристов с канатно-кресельной дороги в Белокурихе 7
21:42
Педофил прошел сотни километров для встречи с девочкой, но она оказалась полицейским 6
21:17
40-сантиметровые сугробы намело в Горном Алтае 0
20:46
Спецпредставитель президента отрицает запрет на Telegram в России 0
20:17
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса 5
19:53
Обнаружены тела раменского депутата и ее семьи в Подмосковье 0
19:15
Министр обороны Китая заявил о наивысшем уровне доверия к России 4
18:39
"Бешенства нет – до свидания". Собака умерла на пороге ветклиники 12
17:51
КамАЗ с углем перевернулся в Камне-на-Оби 3
17:28
Соцсети: военный умер на КП у Нового моста в Барнауле 6
17:09
Калининградец в отделе полиции разбил радиатор отопления, обварился кипятком и умер 24
16:53
"Очень много аварий": Томенко поручил усилить безопасность на дорогах Алтайского края 29
16:45
Двух экс-сотрудников комитета образования Барнаула осудили за хищение 5
16:31
В Бийске отремонтировали памятник исторического наследия 0
16:12
Сообщения о массовых сокращениях в 2020 году прокомментировали в Федерации профсоюзов 6
15:49
Советы на случай кражи смартфона дали в Роскачестве 2
15:36
Три сбитых в Барнауле женщины находятся в тяжелом состоянии 18
15:19
Многодетным семьям Алтайского края рассылают СМС с предложением льготной ипотеки 0
15:01
Средняя зарплата в Алтайском крае за год увеличилась на 8,7% 7
14:54
Жириновский назвал домашнее насилие следствием "заниженной" роли мужчин в обществе 4
14:33
КПРФ назвала своего кандидата в мэры Барнаула 13
14:19
Сотрудник ГИБДД сдал экзамен на права за другого человека в Нижегородской области 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.