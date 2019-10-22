Публичные слушания по бюджету Барнаула пикетировали из-за жилья для молодых семей

Участник программы по улучшению жилищных условий молодых семей в Барнауле Александр Музыченко выступил с одиночным пикетом против публичных слушаний по бюджету города на 2020 год, рассказали в общественной организации "Гражданский патруль".
Акция направлена на изменение объемов финансирования программы "Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 годы", реализуемой в рамках федеральной целевой программы. Мужчина обратился к горожанам и депутатам города с плакатом: "Почему власть нас не слышит, не видит?! Ведь молодая семья – основа государства".
Как пояснил руководитель местного отделения общественной организации Игорь Берг, вынесенный на публичные слушания трехлетний план бюджета не предполагает изменений в объем финансирования муниципальной программы, оставляя его на предельно низком уровне – 38 млн рублей, который не меняется уже шесть лет.
"Основная загвоздка в том, что пока местный бюджет не изменит эту цифру, увеличить финансирование не смогут ни краевой, ни федеральный бюджеты. Эти деньги выделяются лимитировано, исходя из возможностей города", – отметил Берг.
По данным на 2019 год, на каждый миллион рублей из городского бюджета пришлось 2,9 млн рублей краевых и федеральных денег. Их хватило для 120 семей. Однако в очереди остается 5377 семей, при этом 178 из них имеют трех и более детей. Кроме того, 788 семей в этом году были исключены из программы по возрастному показателю.
"Горькая правда в том, что большинство участников программы исключают из списка нуждающихся спустя 7-8 лет ожиданий. Число таких семей ежегодно растет, а ведь для многих участников социальная выплата – это единственный шанс приобрести собственное жилье", – рассказала участница программы и публичных слушаний Анна Холодкова.
Напомним, в 2018 году молодые семьи в Барнауле направили письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой решить проблему недостаточного финансирования. В прошлом году из программы были "выкинуты" 540 семей.
Комментарии
Наивные. в сказки верят...
а сколько денег выделили на замену плитки и лестницу на лысую гору?
Однако в очереди остается 5377 семей, при этом 178 из них имеют трех и более детей.
халявщики...
Как хорошо что меня не пустили в эту программу (долька в родительской квартире М, долька 1/4 в квартире Ж, плюс только купленная в ипотеку крошечная однушка) - и чудо, у нас на двух взрослых и ребенка в сумме на 2 кв.м больше минимальной нормы, мы не нуждающиеся!
С тех пор много лет прошло, погасили первую ипотеку, вторую... а так бы жили в арендованном или с тещей и нервы друг другу трепали
пока мы стояли на очереди 5 лет мы накопили на квартиру. купили без ипотеки!
Вы накопили, а Еремеев и другие служащие не смогли.
Понятное дело не достанется вам квартиры, а вот помнится обсуждали тут не так давно нового временно исполняющего главу города, Франка, и вот люди рассказали что в частности он и еще кто то присвоили себе таким образом квартиры. Может следует о них поговорить? Как они стояли в очереди долго как получилось им получить и присвоить себе квартиры. Город должен знать героев, нет?
Они сильнее нуждались.
Силовикам вон государство за десятки миллионов жилье в Москве покупает, законом положено... законы для своих немного отличаются от законов для рабов