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Новости

В России снизилось число семей, которым полгода назад не хватало денег даже на еду

, ИА "Амител"
Росстат рассказал о росте финансового благополучия россиян
Люди стали жить лучше, говорят данные Росстата / Фото: Kramola.info

Люди стали жить лучше, говорят данные Росстата / Фото: Kramola.info

В России снижается количество людей, которых можно отнести к группе наименее обеспеченных, сообщается в опубликованных Росстатом данных.

Аналитики попросили семьи самостоятельно оценить свое финансовое положение. Выяснилось, что сокращается число домашних хозяйств, которые относят себя к категории тех, кому хватает денег на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В первом квартале 2019 года таких насчитывалось 15,2%, а во втором меньше на один процент – 14,1%.

Кроме того, доля семей, сообщивших, что им не хватает средств даже на еду, сократилась с 0,8% в первом квартале этого года до 0,7%.

Также выросло количество домохозяйств, которые во втором квартале 2019 года сообщили о возможности приобретать все, что им необходимо. В первом квартале таковых было 2,6%, а сейчас – 2,7%.

Между тем, как сообщалось ранее, доля российских семей, зарплаты которым хватает только на еду и одежду, увеличилась в 2019 году до 49,4%. Показатель вырос на 0,6% и продолжит свой рост.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.10.2019 11:43
- гость -

Перемерли?

22.10.2019 11:43
АБОРИГЕН

Нищета, как она есть.

22.10.2019 12:08
- гость -

Вымерли

22.10.2019 12:15
месный

ну дак ясен пень снизилось - они умерли походу

22.10.2019 12:16
- гость -

А кто у нас гарант Конституции?! Почему им не исполняется ст. 7 основного закона...

22.10.2019 12:17
- гость -

накопили на еду-таки за квартал. могут же, когда захотят. а то всю статистику портят, понимаешь

22.10.2019 12:22
- гость -

видимо подросло количество семей с долгами по коммуналке

22.10.2019 12:26
- гость -

Не самые дешевые смартфоны почти у каждого, начиная примерно с 10-летнего возраста, это еда или одежда? И все, пишущие здесь жалобы на нищету, почему-то явно не экономят на интернете.

22.10.2019 12:28
- гость -

накой нам вообще нужен этот лживый росстат?

22.10.2019 12:29
- гость -

Мозги у людей сократились - как семью заводить так первые, а что на еду детям не хватает так это пофиг.

22.10.2019 12:39
- гость -

22.10.2019 12:26
- гость -
1. Интернет не стоит столько, чтобы не этом можно было существенно сэкономить. 2. Для многих его наличие является условием для заработка, или поиска нужной для работы информации. Проще от телевизора отказаться))) 3. Звонки по Скайпу не стоят ничего, а на звонках по телефону в другой регион, а уж тем паче за границу можно разориться. И в чем будет экономия при отказе от интернета?
По поводу смартфонов - не у всех они дорогие, а для обычного он человека может заменить тот же фотоаппарат. Опять же они позволяют связываться с людьми дешевле и быстрее - не только посредством обычных звонков.

22.10.2019 12:43
гость

В России снизилось число семей, которым полгода назад не хватало денег даже на еду

Когда во двор выходишь видишь, что количество семей, которым хватает и на машины и на бензин, увеличилось

22.10.2019 12:44
гость

Немного потратил на недорогой интернет, немного на недорогой смартфон, немного на недорогую машину, немного на недорогой бензин и все, на еду не хватило

22.10.2019 12:45
- гость -

Печально это всё ! А там статья очень смешная

22.10.2019 12:52
- гость -

Вот бы еще качество этих еды и одежды оценили.

22.10.2019 12:52
- гость -

22.10.2019 12:44
гость
На чем вы собрались экономить при отказе от интернета? Если придется переплачивать за связь, за фильмы, за информацию и т.д. Да и по поводу автомобиля вопрос спорный - помнится, знакомый как-то считал, во что ему с семьей выльется поездка по магазинам в разных частях города на ОТ. Бензин и даже какая-никакая амортизация были дешевле.
Но тут каждый выбирает, естественно. Что вы тогда делаете в том самом интернете?))) Почему не экономите?

22.10.2019 12:58
- гость -

22.10.2019 12:39
- гость -
По поводу смартфонов - не у всех они дорогие

На недорогих у вас вряд ли получится нормально установить скайп. Там обычно очень ограниченный функционал и память.

22.10.2019 12:59
- гость -

22.10.2019 12:58
- гость -
Стоит у меня скайп... Все работает. Смартфону уже больше 5 лет, и был он не из дорогих. Памяти да, не хватает, приходится выкручиваться.

22.10.2019 13:00
гость

22.10.2019 12:52
- гость -

Я пока из другой половины семей. Интернет, конечно без проблем, но авто накладно. Хорошо, что пока относительно новая, пока плановые ТО и все. По магазинам езжу раз в неделю, а так пешком хожу. Если каждый день буду ездить, боюсь на еду тоже хватать перестанет. Смартфоны вынужден покупать дочери, зато потом от нее ко мне переходят. Думаю, я такой не один

22.10.2019 13:09
- гость -

22.10.2019 13:00
гость
У меня машины нет - и дорого, да и, если честно, необходимости в ней особой нет. И дите само себе телефоны покупает, поскольку уже работает. А без интернета мне будет тяжко - и в плане работы, и в плане досуга. Так что...

22.10.2019 13:10
- гость -

22.10.2019 12:58
- гость -
и был он не из дорогих.

Недорого - это понятие очень растяжимое и относительное.
К тому же, чтобы бесплатно звонить по скайпу, на другом конце провода абонент должен в нем постоянно сидеть. А на телефоны звонки там уже платные и нужно пополнять счёт.

22.10.2019 13:24
- гость -

22.10.2019 13:10
- гость -
С абонентом можно договориться на время - WhatsApp и прочие бесплатные способы связи в помощь. Было бы желание. На стационарном компе опять же скайп никто не отменял))) А смартфон стоил в пределах 6 тысяч, точную сумму не скажу. В общем, каждый, безусловно, экономит так, как считает нужным. Кто-то на работу летом на велосипеде, кто-то другими способами. Грустно, что экономить приходится почти всем....

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