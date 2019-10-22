Детей предложили освободить от платы за вывоз мусора в России

Общественная организация "Деловая Россия" направила главе Минстроя письмо, с предложением снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми, сообщают "Известия".
Сейчас тариф составляет примерно 100-150 рублей и начисляется всем, вне зависимости от возраста. Организация предлагает освободить от уплаты детей до трех лет и ввести льготы для дошкольников. По мнению авторов письма, эта инициатива направлена на усиление социальной политики государства.
В Минприроды отметили, что сейчас подобные изменения невозможны. Для начала необходимо сформировать инфраструктуру для сбора мусора по новой системе, а только потом будет возможно введение льгот для отдельных категорий населения.
Комментарии
А дети не мусорят? Пусть с горшка привыкают, что ты ДОЛЖЕН государству за то что здесь живешь
Задолбали популисты. Если вывоз мусора стоит 300 руб с семьи, какая разница будет это по 100 руб с папы, мамы и ребёнка. или по 150 с папы и мамы. Или недостающие 100 руб будут доплачивать оператору добрые дяди из "деловой России"? Да нет, "доброту" проявят они, а платить должно государство, то есть граждане, в том числе и бездетные.
Вы сначала расчет тарифа с квадратуры на количество проживающих смените, уроды!
Сейчас расчет идет с человека, 65,41 р. Хоть бы узнали для начала.