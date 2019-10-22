Житель Алтайского края поторговался за снегоход и отдал мошенникам 370 тысяч рублей

Житель Благовещенского района нашел в интернете сообщение о продаже снегохода за 380 тысяч рублей и позвонил автору.
Мужчина выторговал у продавца 10 тысяч и договорился о покупке снегохода за 370 тысяч рублей. В эту сумму продавец включил все расходы на перевозку техники из Свердловской области. Покупатель не смог отказаться от хорошего предложения и перевел на указанный счет 370 тысяч рублей. Большую часть этих средств мужчина взял в кредит.
Приобретенной техники он так и не дождался, а продавец перестал отвечать на звонки. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.
Сотрудники полиции напоминают: все сделки считаются состоявшимися с момента подписания договора. Оплата осуществляется только после оформления договора.
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Без лоха и жизнь плоха!