Вторник, 22 Октябрь, 13:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,76
€ 71,17
Обь
39см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Обрушение дамбы под КрасноярскомАварии в энергосистеме АлтаяОтопительный сезон на Алтае
Новости

Голодец рассказала Путину о популярности кинотеатров в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам президента, в новых залах "старые советские фильмы крутят, а нового очень мало появляется"

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером Ольгой Голодец поговорил с ней о кинотеатрах, сообщается на сайте Кремля.

Голодец доложила Путину о том, что в рамках нацпроекта "Культура" планируется увеличить посещаемость малых кинозалов на 15%. Для этого в помещениях проводят ремонт и доставляют туда новое оборудование. Также внедряются "виртуальные залы, которые работают по программам филармонии".

Путин парировал тем, что в стране не выпускается такого количества фильмов, чтобы загрузить эти залы: "У нас есть, выделены деньги, миллиард, по-моему, на оснащение муниципальных центров кино. Но как говорят коллеги, с которыми встречались во ВГИКе, прокатывать нечего, из того что наша киноиндустрия предоставляет".

По словам президента, в новых залах "старые советские фильмы крутят, а нового очень мало появляется". В ответ Голодец рассказала о популярности кинотеатров на Алтае.

"Я видела, реальные люди реально приходят в эти кинотеатры. Я была в Горном Алтае, в Барнауле. Тоже замечательно работает это", – сказала вице-премьер.

"Очень хорошо, что вы бываете на местах и смотрите. Но этого недостаточно", – подчеркнул Путин. По его словам, необходимо знать полную обстановку, а не в каком-то конкретном месте, чтобы видеть, где наводить порядок.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.10.2019 12:19
Fkt

о чем вообще эти два человека говорят. какой бред обсуждают. они вообще в адеквате? кто-нибудь покажите ВВП интернет, он помоему где то в ГДР 80ых застрял головой

22.10.2019 13:03
Митенька ржевский

22.10.2019 12:19
Fkt
***
То, что Вы не ходите в кино, не говорит о том, что остальные жители Барео- дикари. Иначе Кац не открывал бы кинотеатры один за другим. Я так думаю, что человек с такой фамилией имеет понимание того, что делает, а не застрял в Интернетах...

22.10.2019 13:08
- гость -

Без Голодец не в курсе.

22.10.2019 13:09
- гость -

22.10.2019 13:03
Митенька ржевский

Да Кац давно уже свалил на землю обетованную. И поживает там с доходов киноиндустрии.

22.10.2019 13:25
Мимопроходящий

Торренты рулят! В кино есть смысл ходить только в рамках "семейного времяпрепровождения". Папа, мама, двое ребятишек сходили на очередного шрека, посидели в кафешке, где слопали немножко фастфуда и т.п. Такой вариант я допускаю. А переться в кино в одиночку только ради нового фильма - бред сумасшедшего. Подождите 2-3 месяца, скачайте и посмотрите дома в тепле и тапочках. 21 век на улице!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:22
Два новых детских сада появятся в Бийске 0
13:12
Бийчанину, совершившему резонансное двойное убийство, вынесли приговор 1
12:55
Дом на две семьи сгорел под Барнаулом 1
12:37
Неугомонный слесарь из Новокузнецка получил 2,5 года условно за экстремизм 11
12:09
Голодец рассказала Путину о популярности кинотеатров в Барнауле 5
11:39
В России снизилось число семей, которым полгода назад не хватало денег даже на еду 22
11:15
Россияне не забрали выигрыши в лотерею на 2,8 млрд рублей 11
11:06
Школьник, чьи рисунки помогают бездомным животным, покорил пользователей Сети 2
10:55
Житель Алтайского края поторговался за снегоход и отдал мошенникам 370 тысяч рублей 1
10:35
Лазерное шоу и много игр ждут Барнаул в первый день каникул на фестивале #ВместеЯрче 0
10:33
Публичные слушания по бюджету Барнаула пикетировали из-за жилья для молодых семей 21
10:26
Детей предложили освободить от платы за вывоз мусора в России 6
10:03
Барнаул готовится к зиме: высадили тюльпаны, очищают аллеи и убирают скамейки 2
09:57
Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду 30
09:36
Эксперты посчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме 0
09:13
Спрос на бензин снизился в России 8
09:01
Каникулы с пользой: как повысить у ребенка скорость чтения и понимание прочитанного 2
08:57
Мужчину, пропавшего больше месяца назад, ищут в Бийске 0
08:47
Создана программа для защиты девушек от порнографических фото в соцсетях 28
08:42
Время менять счетчик. В БГЭС рассказали, когда платить за свет становится накладно 3
08:32
Быстро и без боли: где избавят от "стыдливой" болезни 0
08:18
Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке 16
08:01
Зима под надежным протектором: где и почему нужно выбирать шины в Барнауле 3
07:57
Женщина погибла при попытке сделать селфи в Приморье 2
07:47
Ученые создали умный чехол для смартфона из "человеческой кожи" 1
07:31
Вперед, к своему идеалу: стартует новый сезон фитнес-проекта "Воспари" 0
07:21
Единая электронная очередь в детский сад может появиться в России 2
07:16
Зампреда Общественной палаты Мурманска затравили из-за фото с икрой 12
07:01
Обувь для разной зимы и кошелька: где в Барнауле утеплиться красиво и комфортно 0
06:52
Эксперты назвали простые правила для сохранения красоты и молодости рук 0
06:23
Животные, увидевшие в первый раз снег: очаровательные и смешные фото 4
06:09
22 октября Алтайский край ждет самый холодный день недели 0
23:33
Клинтон выложила пародию на письмо Трампа Эрдогану 0
22:47
СКР опубликовал видео с раскопок тел депутата и ее семьи в Подмосковье 0
22:08
Спасатели сняли семь туристов с канатно-кресельной дороги в Белокурихе 7
21:42
Педофил прошел сотни километров для встречи с девочкой, но она оказалась полицейским 7
21:17
40-сантиметровые сугробы намело в Горном Алтае 0
20:46
Спецпредставитель президента отрицает запрет на Telegram в России 0
20:17
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса 5
19:53
Обнаружены тела раменского депутата и ее семьи в Подмосковье 0
19:15
Министр обороны Китая заявил о наивысшем уровне доверия к России 4
18:39
"Бешенства нет – до свидания". Собака умерла на пороге ветклиники 15
17:51
КамАЗ с углем перевернулся в Камне-на-Оби 3
17:28
Соцсети: военный умер на КП у Нового моста в Барнауле 6
17:09
Калининградец в отделе полиции разбил радиатор отопления, обварился кипятком и умер 26
16:53
"Очень много аварий": Томенко поручил усилить безопасность на дорогах Алтайского края 29
16:45
Двух экс-сотрудников комитета образования Барнаула осудили за хищение 5
16:31
В Бийске отремонтировали памятник исторического наследия 0
16:12
Сообщения о массовых сокращениях в 2020 году прокомментировали в Федерации профсоюзов 6
15:49
Советы на случай кражи смартфона дали в Роскачестве 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.