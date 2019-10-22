Голодец рассказала Путину о популярности кинотеатров в Барнауле

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером Ольгой Голодец поговорил с ней о кинотеатрах, сообщается на сайте Кремля.
Голодец доложила Путину о том, что в рамках нацпроекта "Культура" планируется увеличить посещаемость малых кинозалов на 15%. Для этого в помещениях проводят ремонт и доставляют туда новое оборудование. Также внедряются "виртуальные залы, которые работают по программам филармонии".
Путин парировал тем, что в стране не выпускается такого количества фильмов, чтобы загрузить эти залы: "У нас есть, выделены деньги, миллиард, по-моему, на оснащение муниципальных центров кино. Но как говорят коллеги, с которыми встречались во ВГИКе, прокатывать нечего, из того что наша киноиндустрия предоставляет".
По словам президента, в новых залах "старые советские фильмы крутят, а нового очень мало появляется". В ответ Голодец рассказала о популярности кинотеатров на Алтае.
"Я видела, реальные люди реально приходят в эти кинотеатры. Я была в Горном Алтае, в Барнауле. Тоже замечательно работает это", – сказала вице-премьер.
"Очень хорошо, что вы бываете на местах и смотрите. Но этого недостаточно", – подчеркнул Путин. По его словам, необходимо знать полную обстановку, а не в каком-то конкретном месте, чтобы видеть, где наводить порядок.
Комментарии
о чем вообще эти два человека говорят. какой бред обсуждают. они вообще в адеквате? кто-нибудь покажите ВВП интернет, он помоему где то в ГДР 80ых застрял головой
22.10.2019 12:19
Fkt
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То, что Вы не ходите в кино, не говорит о том, что остальные жители Барео- дикари. Иначе Кац не открывал бы кинотеатры один за другим. Я так думаю, что человек с такой фамилией имеет понимание того, что делает, а не застрял в Интернетах...
Без Голодец не в курсе.
22.10.2019 13:03
Митенька ржевский
Да Кац давно уже свалил на землю обетованную. И поживает там с доходов киноиндустрии.
Торренты рулят! В кино есть смысл ходить только в рамках "семейного времяпрепровождения". Папа, мама, двое ребятишек сходили на очередного шрека, посидели в кафешке, где слопали немножко фастфуда и т.п. Такой вариант я допускаю. А переться в кино в одиночку только ради нового фильма - бред сумасшедшего. Подождите 2-3 месяца, скачайте и посмотрите дома в тепле и тапочках. 21 век на улице!