Неугомонный слесарь из Новокузнецка получил 2,5 года условно за экстремизм

В Кузбассе осудили 42-летнего жителя Новокузнецка, в отношении которого были возбуждены три уголовных дела, сообщает РИА "Новости".
"Выявили причастность жителя Новокузнецка, работающего слесарем на одном из заводов, к размещению в публичном доступе в Сети материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти", – рассказали в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области.
Отмечается, что на протяжении года мужчина размещал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" экстремистские иллюстрации и призывы, разжигающие национальную рознь. Причем за это его три раза привлекали к административной ответственности, каждый раз наказывая штрафом.
Однако мужчина продолжал публиковать материалы с призывами к экстремистской деятельности. Дошло до того, что его задержали сотрудники ФСБ.
Районный суд Новокузнецка признал мужчину виновным и назначил ему 2,5 года лишения свободы условно.
Комментарии
"Причем за это его три раза привлекали к административной ответственности, каждый раз наказывая штрафом."
"Действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей"
Богатый слесарь. Нужно было его и дальше штрафовать. Хороший доход в бюджет страны
по мотивам национальной ненависти
Какую национальность он не любит?
по мотивам национальной ненависти
Он что, нацик?
а что именно за картинки то размещал почему не написали? Сейчас если Путина верхом на бабке которая гроши вынимает если запостить то аналогичный результат будет, нет?
по мотивам национальной ненависти
Причем тут Путин?
12:58, нет. За это штраф до 100000 рублей.
13:04, а кто у нас в стране дурацкие законы подписывает? Обама или Трамп?
22.10.2019 13:10
- гость -
Причем тут дурацкие законы и ненависть по национальному признаку?
22.10.2019 13:10
- гость -
Почему законы против нациков дурацкие?
Картинки в студию! И мы здесь решим что они возбуждали! На веру не принимаем!
Нельзя наверное картинки, все таки на национальной почве, а у нас многонациональное государство