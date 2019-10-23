Эксперты назвали банковские карты с лучшими бонусными программами

18 октября 2019 года Frank RG представила результаты исследования "Банковские карты с reward-программами в России 2019". Frank RG изучили российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям различные бонусы и вознаграждения. В исследовании участвовали 38 банков, а также компании, среди которых "Билайн", "Яндекс" и другие.
Рейтинг основан на расчете выгоды для клиента – общей сумме вознаграждения (cashback* или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за два года пользования (за вычетом расходов на обслуживание карты).
Альфа-Банк получил награду Frank Banking Reward Award 2019* за лучшую линейку карт с reward-программами. Карточные продукты банка максимально просты и удобны в использовании. Клиенты банка имеют возможность одновременно получать до 7% на остаток на текущем счете, до 3% кешбэка на все покупки и до 10% на определенные категории, а также до 11% милями.
"В основе нашего подхода – прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день. Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества", – комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.
АО Альфа-Банк
*Фрэнк Бэнкин Ривейд Эворд 2019, кэшбек – прим. ред.
Комментарии
такая махровая реклама
Самая лучшая карта это халва. Недостаток ее в том, что не во всех магазинах рассчитаться можно.
Что такое - милями? Интересно ...
23.10.2019 09:27
- гость -
Скидки при покупке авиабилетов.
Нахрен вообще никакая карта не нужна
23.10.2019 10:15
- гость -
Нахрен вообще никакая карта не нужна
Конечно вам не нужна, вы до сих пор меняете пушнину на продукты...))))