"Не ждите у моря погоды": почему сейчас лучшее время развивать бизнес на Алтае

Что делать, когда бизнесу нужен крупный кредит, а собственных средств для обеспечения залога не хватает? Оказывается, в Алтайском крае существует решение этой проблемы: Центр предоставления гарантий Алтайского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд МСП) может помочь, предоставляя гарантийное обеспечение кредитов для бизнеса в размере до 70%.

О том, какие льготные программы господдержки сегодня существуют и какая выгода от них алтайским бизнесменам, рассказал в эфире "Эха Москвы в Барнауле" Дмитрий Тюнин, председатель правления "Сибсоцбанка" – одного из 15 банков-партнеров, уже много лет сотрудничающих с Фондом МСП по данному направлению.

– Дмитрий Александрович, расскажите, в каком случае бизнесу требуется финансовая гарантия?

– Это ситуация, когда предпринимателю не хватает залогов для получения полной суммы кредита. Ситуация весьма распространенная, ведь когда бизнес только начинает расти и ему требуются заемные средства, как правило, у предприятия еще нет достаточных средств, для того чтобы получить необходимую сумму кредита. Здесь как раз на помощь приходит Гарантийный фонд, который позволяет предоставить кредитующему банку от 50% до 70% гарантий без привлечения залогов со стороны предпринимателя.

– Как происходит взаимодействие с Фондом, когда вы понимаете, что вашим клиентам не хватает залога?

– Предприниматель обращается к нам в банк за кредитом, и если в процессе переговоров мы понимаем, что объема залогового имущества недостаточно для необходимой ему суммы, то предлагаем ему обратиться в Алтайский гарантийный фонд за недостающими гарантиями. Как правило, это каждый второй кредит.

– То есть услуга, получается, очень востребованна?

– Для некрупного бизнеса – вполне. Как я уже упомянул, когда бизнес находится на стадии развития, как правило, собственных средств недостаточно, и требуется поддержка сторонних гарантов.

– Давайте поговорим про залог: какое имущество вы как банк готовы принять при выдаче кредита бизнесу?

– Условия достаточно стандартные: мы принимаем в залог как движимое, так и недвижимое имущество. В приоритете – недвижимость и автотранспорт.

– А что чаще всего предприниматели предлагают в залог?

– Особо рисковые могут предложить и собственное жилье. Это допускается, хотя мы, конечно, всегда консультируем клиента и обращаем его внимание на те риски, которые он несет. Когда человек закладывает единственное жилье, это не очень хорошо: желательно все-таки исходить из реалий и поручаться тем имуществом, которое ему будет некритично потерять. Такого имущества немного и, как правило, мы в таких случаях рекомендуем обращаться в Алтайский гарантийный фонд.

– Можете вспомнить, что необычного вам предлагали в качестве залога?

– Банковский бизнес достаточно скучный и консервативный, поэтому припомнить что-то интересное сложно. К примеру, сельскохозяйственных животных мы не берем в залог, хотя знаю, что у других банков были прецеденты, когда предлагали цирковых животных и животных из зоопарка. Когда-то давно, еще в 90-е годы, нам предлагали алмазы, но мы их не взяли.

– Вернемся к Центру предоставления гарантий, который, как мы поняли, может обеспечить от 50% до 70% гарантий. Насколько это долгая и сложная процедура?

– Процедура недолгая и не особо сложная. Что касается срочности, то это вопрос к предпринимателю, насколько он умеет планировать свои действия. Когда случается "пожар", прибежать в банк и рассчитывать за два дня получить денежные средства – это нереально. Что касается стандартных сроков, то при наличии полного пакета документов – это 3-5 дней в банке и 3-5 дней в Фонде. То есть суммарно за 10 дней в рабочем режиме вполне можно оформить кредит, если уже готовы все документы.

– А кто готовит документы для Фонда? Помогают ли ваши сотрудники в оформлении?

– Да, безусловно. Консультируем и мы, и сотрудники Гарантийного фонда.

– А общение у вас с сотрудниками Фонда происходит?

– Конечно, мы постоянно взаимодействуем, какие-то вопросы уточняем, согласовываем, потому что Гарантийный фонд получает клиента, когда он уже побывал у нас. Естественно, какие-то нюансы по нему мы уже знаем и можем Фонду пояснить, если возникают вопросы.

– Насколько вы заинтересованы, чтобы Центр предоставления гарантий выдал предпринимателю эту фингарантию?

– Для нас это способ расширить круг клиентов. Мы понимаем, что даже имея успешный бизнес, далеко не все предприниматели обладают необходимым имуществом. В первую очередь мы анализируем, какой бизнес у заемщика: нужно убедиться в том, что этот бизнес приносит ему прибыль. Однако это не является единственным условием предоставления кредита: нужны гарантии. И вот как раз здесь Гарантийный фонд позволяет получить кредиты тем, кто в обычных условиях не смог бы это сделать.

– Что является признаком того, что стоит выдать кредит именно этому клиенту?

– Основополагающих факторов два: это рентабельная бизнес-модель и отсутствие негативной кредитной и личной истории у самого клиента. Мы, конечно, заемщика исследуем всесторонне.

– А что для вас является признаком того, что это неблагонадежный клиент?

– Есть прямые и косвенные признаки. Если у человека есть судимость за имущественные преступления, то, скорее всего, мы ему откажем. Если у него есть неисполненные обязательства перед бюджетом (неуплаченные налоги либо заведенное исполнительное производство в службе судебных приставов), то это серьезный фактор, который ограничивает наше желание кредитовать такого клиента.

– А если говорить про взаимодействие с Фондом и финансовые гарантии, насколько, на ваш взгляд, важна такая поддержка малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае?

– Она, безусловно, важна. Надо помнить, что именно в Алтайском крае доля малого и среднего бизнеса – так называемых "самозанятых" – очень высока: у нас ведь нет крупных предприятий. Поэтому именно здесь все формы поддержки малого и среднего бизнеса особенно важны для экономики региона в целом. И то, что сейчас государство делает для развития малого и среднего бизнеса, заслуживает только положительной оценки. Сегодня самые благоприятные условия для этого, раньше таких мер поддержки не было.

– Как давно это началось? С какого времени у нас есть господдержка такого уровня на Алтае?

– Она долго раскачивалась, но могу сказать, что последние пару лет те меры, которые государство принимает по поддержке малого и среднего бизнеса, беспрецедентны. В бюджете заложены гигантские суммы, которые пока еще плохо осваиваются. На самом деле, потребностей бизнеса на сегодняшний день даже меньше, чем предложений от государства.

– А в чем еще может быть причина, что не все эти деньги осваиваются?

– Есть макроэкономические причины: необязательно господдержка напрямую стимулирует малый бизнес. Мы понимаем, что есть еще потребительский спрос, что есть макроэкономические ожидания у малого бизнеса. Основная проблема в том, что бизнес неактивно инвестирует в основные средства. Именно те средства, которые предусмотрены в господдержке на стимулирование инвестиционного кредитования, на сегодняшний день не задействованы в полной мере. Это проблема предпринимательского климата и предпринимательской активности, и касается она всех предприятий – и малых, и средних, и больших. Здесь остается только надеяться, что предприниматели почувствуют, что, наконец, пора, что, наконец, условия сложились, что перспективы ближайшего будущего благоприятные, и инструменты господдержки позволяют развивать свой бизнес с очень хорошими условиями.

– По вашему мнению, почему бизнес не стремится инвестировать?

– Потому что общее настроение – выжидательное. Может быть, непоследовательная политика государства: мы видим, что, с одной стороны, есть поддержка малого бизнеса, а с другой – есть неоднозначные действия в отношении налогов. Повышение кадастровой стоимости объектов, повышение налогов, хотя декларировалось, что его не будет, – все это настораживает и заставляет предпринимателя не торопиться.

– Какие из мер поддержки вы считаете наиболее интересными и важными именно для нашего края?

– Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в первую очередь на федеральном уровне, это важно не только для Алтайского края, но и для всей страны. Перечислю те виды поддержки, которые на сегодняшний день есть.

Есть кредитование по сниженным ставкам – так называемая программа "8,5", которая позволяет кредитоваться под 8,5% годовых при рыночной ставке от 12% до 18%. Раньше таких ставок кредитования у предпринимателей не было. С такой ставкой можно планировать инвестиционную деятельность.

Помимо кредитования под 8,5%, есть еще возможность привлекать гарантии – до 25 млн рублей в нашем региональном центре предоставления гарантий и свыше 25 млн рублей – с привлечением согарантии федерального фонда.

Помимо этого, есть еще направления, которые стимулируются отдельно. В Алтайском крае есть фонд микрокредитования, который может выделять до 5 млн рублей кредитных средств. По отдельным направлениям деятельности там есть возможность кредитоваться под 5% годовых.

– Вы говорили, что федеральный фонд тоже может выступить гарантом. В вашей практике были такие случаи, когда бизнесу нужны были крупные суммы, и наш местный фонд предлагал обратиться выше?

– В нашей практике такого не было: все кредиты, которые мы выдавали, укладывались в сумму до 50 млн рублей. То есть 25 млн – это 50% от суммы кредитования. Нам не приходилось привлекать федеральный фонд.

– Насколько вашему банку важно сотрудничество с Фондом сейчас?

– Оно очень важно, потому что, как я уже говорил, сотрудничество с Фондом позволяет расширить круг клиентов, с которыми мы можем сработать по кредитам. В обычных условиях это было бы примерно в два раза меньше в сегменте малого и среднего бизнеса.

– Если клиенту не хватает залога, он обращается в Центр предоставления гарантий и получает гарантию. Меняется ли как-то ваша процентная ставка, когда вы выдаете ему кредит?

– Формализованного механизма снижения процентной ставки нет, но на практике, когда мы понимаем, что наш риск снижается, и клиент привлекает в качестве обеспечения гарантию Гарантийного фонда, мы на полпроцента, на процент ставку снижаем. Это объективно, потому что ставка тем ниже, чем ниже риск.

– Я так понимаю, что Центр предоставления гарантий тоже тщательно проверяет каждого клиента, и это определенный знак качества, если он за него готов поручиться?

– Да. Здесь можно сказать о таком двойном фильтре: если клиент получил одобрение и в банке, и в Гарантийном фонде, то это определенный знак качества.

– Знаю, что есть понятие банковской тайны, но все же хотела бы вас попросить привести примеры, хотя бы по отраслям, не упоминая названий предприятий, когда взаимодействие с Фондом позволило бизнесу получить кредиты на развитие? Какие проекты удалось реализовать благодаря этим деньгам?

– Сразу хочу объяснить, что не все отрасли пользуются этой поддержкой. К примеру, в торговле инструментов меньше: она не в приоритете. В нашей практике были кредитные сделки, когда мы финансировали газификацию предприятия, выращивающего птицу, финансировали приобретение техники сельхозпредприятием. Это не всегда напрямую инвестиционные цели, но, как правило, связанные с обновлением основных средств и расширением предприятия.

– И какова судьба этих предприятий? У них все хорошо сложилось?

– Слава Богу, да. Кто-то уже вернул кредит, кто-то еще продолжает им пользоваться. Мы стараемся выстраивать долгосрочные отношения: если клиент к нам один раз обращался, это не исключает, что после погашения он снова к нам не придет.

– На что еще давали деньги нашим бизнесменам? Может, вспомните какие-то интересные примеры?

– Один предприниматель запустил с нашей помощью производство желейных конфет. Как только запустили производство, мы эту продукцию попробовали, оценили и поняли, что кредит выдавали не зря.

– Как вы считаете, что произошло бы с бизнесом, не будь фингарантий?

– Возможно, бизнес нашел бы какие-то другие источники финансирования, но это было бы для него дороже и сложнее. Естественно, это замедлило бы развитие бизнеса, поэтому мы все – я имею в виду жителей Алтайского края – заинтересованы, чтобы программы господдержки работали, чтобы бизнес мог привлекать их и развиваться быстрее.

– А что происходит в том случае, когда Фонд предоставил фингарантии, а предприниматель по каким-то причинам не может рассчитаться?

– Я могу рассказать об этом только теоретически, поскольку, к счастью, пока таких случаев у нас на практике не было. Если кредит не возвращается, мы обращаемся за взысканием задолженности параллельно к заемщику и к Фонду. Фонд должен погасить банку свою часть долга, и после этого самостоятельно взыскивать эту сумму с заемщика. В этом суть, смысл и механизм работы Фонда.

– Как часто отказываете бизнесу?

– Отказы, безусловно, случаются. Бывают случаи, когда мы клиента оценили и готовы предоставить ему кредит, но у Фонда возникли вопросы. Это нормально, но я бы не сказал, что процент отсева большой: все-таки мы на начальном этапе стараемся максимально подробно консультировать клиента, чтобы он сам оценивал свои силы, и если он понимает, что наши условия ему выгодны и он соответствует критериям, заявка поступает в работу. Но после того как клиент начал с нами работать, предоставлять документы, отказы редки.

– Эксперты Фонда МСП рассказывали, что у нас существуют программы льготного кредитования для приоритетных отраслей, которые мы частично уже затрагивали. Участвуете ли вы в таких программах, и по какой ставке для каких отраслей возможно кредитование?

– "8,5" – это основная на сегодняшний день программа для финансирования малого и среднего бизнеса. Мы аккредитованы по ней Корпорацией МСП и работаем уже второй год. До этого была программа "6,5" – тоже достаточно эффективная.

Могу упомянуть еще про местные инструменты. В прошлом году у нас был положительный опыт сотрудничества с Гарантийным фондом, когда мы целевым образом использовали его средства для льготного кредитования предпринимателей. Программа называлась "Гарантия развития", и по ней мы в общей сложности разместили 120 млн рублей. На тот момент ставка для предпринимателей была 11%. Сегодня она уже не выглядит такой привлекательной, но еще год назад мы без труда эти средства разместили.



Помимо этого есть еще два инструмента у краевой администрации, которые достаточно давно используются: это Краевой лизинговый фонд. По этой программе под 7% сельскохозяйственные и промышленные предприятия привлекают средства на срок до 7 лет. И относительно недавно, в прошлом году, появился инструмент, который называется "Фонд развития Алтайского края": он пока небольшой, его капитализация 400 млн рублей, и там в основном промышленные предприятия могут кредитоваться на срок до 5 лет под ставку 5%. В этом году запланирована докапитализация этого фонда из бюджета еще на 150 млн рублей.

– Получается, приоритетными отраслями у нас являются сельское хозяйство и промышленность. Может быть, мы еще какие-то не назвали?

– Государство, в том числе федеральное правительство, поощряет инновационную деятельность: там есть отдельные программы, в том числе со стороны Гарантийного фонда, где размер гарантий может быть увеличен до 70% от обычного уровня. Все, что связано с инвестициями и инновациями, государство поддерживает чуть больше.

– А что является признаком инновационности для вас?

– Инновация – это уже внедренное и дающее эффект преобразование или продукт, который уже доказал свою эффективность и просто нуждается в расширении и тиражировании.

– Давайте подведем итоги. Ставка 8,5% – кто может на нее претендовать?

– Практически все, за исключением торговой, игорной деятельности, финансовых организаций.

– А что же делать торговле? Ей ведь тоже нужны кредиты…

– Торговля – это бизнес, в котором очень высокая оборачиваемость, поэтому они в основном кредитуются в банках на пополнение оборотных средств. На сегодняшний день конкуренция в этом сегменте достаточно высокая, ставки вполне приемлемые. Плюс у них есть другие инструменты привлечения финансирования, помимо кредитов.

– Напомню также, что есть программа под 11% для сельскохозяйственных и промышленных предприятий и программа для промышленности под 5% годовых. А если предприятие инновационное или цели инвестиционные, то Гарантийный фонд может предоставить до 70% гарантий...

– Да, все верно. Можно еще упомянуть специфические виды господдержки, которые касаются так называемых моногородов. Мы с этими программами непосредственно не сталкивались, но у предприятий существует возможность бесплатного финансирования за счет средств Фонда моногородов при наличии гарантии Фонда МСП, стоимость которой около 1%. То есть под 1% можно получать финансирование, но, к сожалению, нам пока неизвестны прецеденты в Алтайском крае. Знаю, что несколько предприятий подали заявки, сейчас с ними работают, но это, конечно, суперльготный инструмент: он позволяет практически по нулевой стоимости привлечь финансирование. Государство делает упор именно на развитие моногородов. У нас в Алтайском крае их несколько: это Заринск, Новоалтайск, Алейск, Яровое, п.г.т. Степное Озеро Благовещенского района.

– Дайте совет предпринимателям, которые думают об инвестициях, о привлечении кредитных средств.

– Каждый решает сам, но, как я уже подчеркивал, на сегодняшний день государство предлагает беспрецедентные меры поддержки. Мы не знаем, как долго они будут сохраняться, поэтому, имея вполне рентабельную модель бизнеса, я бы на месте предпринимателя не стал ждать у моря погоды, а вкладывался в развитие бизнеса сегодня.

– Напомню, что Центр предоставления гарантий находится в Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19. Подробности можно уточнить на портале мойбизнес22.рф и в Центре "Мой бизнес".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

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