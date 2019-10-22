Британка, обещавшая больше не рожать, забеременела в 22 раз

Сью Рэдфорд из Британии ждет 22-го ребенка, несмотря на обещание больше не рожать. Об этом семья рассказала на своем YouTube-канале.
В прошлом году супруги обещали, что больше не будут заводить детей. У них уже был 21 ребенок, последний родился в 2018 году.
Супруги показали подписчикам результаты УЗИ.
Сейчас 44-летняя Сью находится на 15-й неделе беременности. Пол малыша пока неизвестен. Женщина призналась, что хочет мальчика, чтобы у нее было по 11 детей каждого пола.
Комментарии
всю жизнь беременна, капец удовольствие, наверное и не знает что такое критические дни)))))
Если у каждой женщины определенное число яйцеклеток, а климакс наступает после того, как они закончатся, то наступит он у этой женщины вообще? Есть в стране ученые, которые могут на этот вопрос ответить или вы только в дырки заглядываете?