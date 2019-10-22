Бдительная барнаульская пенсионерка не позволила мошенникам обмануть себя

77-летняя жительница Барнаула сообщила в полицию, что неизвестные пытались обманным путем похитить у нее 500 тысяч рублей, сообщили в региональном МВД.
На стационарный телефон женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь совершила ДТП, в результате которого погиб человек. Злоумышленник сказал, что для того чтобы избежать уголовной ответственности, женщина должна перевести 500 тысяч рублей.
Пенсионерка не поверила незнакомцу, а позвонила дочери, которая сказала, что находится дома и в ДТП не попадала.
Женщина сообщила о попытке мошенничества в органы внутренних дел. Полицейские возбудили уголовное дело.
Комментарии
Вот молодец старушка. И дочь у нее молодец, проинструктировала. Еще бы полицейские оказались молодцами и нашли злоумышленника, который уверен, что за 500 тысяч полицейские отмажут от уголовной ответственности
Полицейским надо найти его и за 500 тысяч отмазать от уголовной ответственности. И ему урок и полиции приятно, не зря работали