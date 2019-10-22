Российский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии

Неназванный российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии, сообщает ТАСС.
По данным норвежской службы спасения на борту находятся 33 человека.
"Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм", – говорится в сообщении ведомства.
Предполагается, что речь идет о дизель-электрическом ледоколе "Тор". У судна заглохли двигатели. На помощь морякам был отправлен вертолет, однако эвакуироваться они не захотели. Экипажу удалось частично запустить двигатели. Они рассчитывают на то, что в случае улучшения погоды им удастся дойти до берега.
Комментарии
Росморречфлот заявил, что российский ледокол «Тор» подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, передает ТАСС.
Сообщается, что судно не испытывает проблем и следует дальше по маршруту.