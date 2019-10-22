Семьи с детьми пришли бунтовать на тайные публичные слушания по бюджету Барнаула

Более 50 человек – представители молодых семей Барнаула – пришли 22 октября на публичные слушания по бюджету города на 2020 год. У многих на руках были маленькие дети. Люди рассказывали о недопустимой, по их мнению, ситуации с обеспечением жильем по программе. 19 опоздавших человек в зал не пустили. СМИ чудом успели на мероприятие, о котором сообщили за час до начала.

Почему молодые семьи против проекта бюджета

Слушания проходили в небольшом зале на пр. Ленина, 18. Около трети от 75 человек, зарегистрированных как участники слушаний, стояли. С самого начала часть пришедших не хотели пускать в зал, ссылаясь на то, что он уже полон. Однако затем пустили. За турникетом в итоге оказались только те, кто опоздал. Хотя припозднившихся депутатов гордумы, разумеется, пропустили.

С вопросом исполнения программы о предоставлении жилья молодым семьям выступила Анна Холодкова, которая представляет их.

По ее словам, сегодня в очереди на предоставление жилья стоит 5377 семей, из них более 1,5 тысяч ждут его восемь лет. 788 очередников в этом году исключили из перечня по возрасту детей (они попросту выросли). При этом сертификаты в 2019 получили 134 семьи, на следующий запланировано 104, сообщила Анна Холодкова.

Главная претензия молодых семей состоит в недостаточном финансировании. Они утверждают, что федеральное и краевое финансирование ориентируется на возможности, которые заявляет город. "Здесь все зависит от города!" – говорит Холодкова.

Она ссылается на ответ управления президента по работе с обращениями граждан от ноября 2018 года, в котором говорится, что федеральные средства по программе распределяются "прямо пропорционально объему средств, предусмотренных в местных бюджетах".

Что думают о проблеме власти?

Власти города настаивают, что финансирование обеспечивает в первую очередь федеральный бюджет. На решение правительства России город повлиять не может.

Андрей Солодилов, глава финкомитета городской думы, привел пример: если в прошлом году федерация выделила дополнительные средства, то и город обеспечил софинансирование. Дополнительно сертификаты выдали 14 семьям.

При этом в 2019 году жилье получили в разы больше семей, чем в 2018-м: 134 против 29. Всего в этом году на исполнение программы в Барнауле из всех уровней бюджета выделяли почти 150 млн рублей.

Сейчас в бюджете, подчеркнул Солодилов, выделено "ровно столько", сколько нужно, исходя из сумм, определенных федерацией и краем. "Если из вышестоящего бюджета выделят дополнительные деньги на эту программу, мы и в этом году с удовольствием выполним свои обязательства", – сказал Андрей Солодилов, глава финкомитета городской гордумы.

"Я вас очень хорошо понимаю. Но собственные доходы бюджета города составляют 7,4 млрд рублей, а потребность в расходах с учетом вашего вопроса составляет 15 млрд", – сказала Надежда Тиньгаева, глава городского финкомитета.

Многодетные семьи "бьют" фактами

Однако эти доводы многодетные семьи не убеждают. "В Бийске в прошлом году выделили 250 сертификатов. У нас 134, – говорит Ксения, у которой двое маленьких детей, в очереди ее семья стоит 8 лет. – В Бийске, который намного меньше, учли голоса молодых семей. А в Барнауле не учитывают. Мы хотим добиться, чтобы средства на следующий год перераспределили".

Муж Ксении, Валерий, добавляет, что из семи тысяч очереди в год сертификаты получает чуть больше 100 семей. "Это же абсурд, семьи просто выбывают. Мы стоим восемь лет, через три года вылетим. И что стояли?" – говорит он. Сейчас семья живет в квартире, которую купила по ипотеке.

Холодкова предложила свой сценарий финансирования программы, который бы закрыл проблему исполнения программы в принципе. Он требует привлечения почти 0,5 млрд рублей федеральных и краевых денег плюс городское софинансирование.

Подписи за корректировку проекта бюджета, по словам Холодковой, поставили почти 1,4 тыс. человек.

Как в итоге проголосовали за проект бюджета?

Тиньгаева пообещала молодым семьям, что "вопрос будем внимательно рассматривать, понимая ваши ожидания".

Однако те семьи, что присутствовали в зале, не поддержали проект бюджета города на 2020 год. За него проголосовали 39 человек (чиновники, депутаты и некоторые приглашенные), против выступили 34 участника – как раз представители молодых семей.

Однако, подчеркнул Андрей Солодилов, решение публичных слушаний имеет рекомендательный характер.