Семьи с детьми пришли бунтовать на тайные публичные слушания по бюджету Барнаула

Более 50 человек – представители молодых семей Барнаула – пришли 22 октября на публичные слушания по бюджету города на 2020 год. У многих на руках были маленькие дети. Люди рассказывали о недопустимой, по их мнению, ситуации с обеспечением жильем по программе. 19 опоздавших человек в зал не пустили. СМИ чудом успели на мероприятие, о котором сообщили за час до начала.
Почему молодые семьи против проекта бюджета
Слушания проходили в небольшом зале на пр. Ленина, 18. Около трети от 75 человек, зарегистрированных как участники слушаний, стояли. С самого начала часть пришедших не хотели пускать в зал, ссылаясь на то, что он уже полон. Однако затем пустили. За турникетом в итоге оказались только те, кто опоздал. Хотя припозднившихся депутатов гордумы, разумеется, пропустили.
С вопросом исполнения программы о предоставлении жилья молодым семьям выступила Анна Холодкова, которая представляет их.
По ее словам, сегодня в очереди на предоставление жилья стоит 5377 семей, из них более 1,5 тысяч ждут его восемь лет. 788 очередников в этом году исключили из перечня по возрасту детей (они попросту выросли). При этом сертификаты в 2019 получили 134 семьи, на следующий запланировано 104, сообщила Анна Холодкова.
Главная претензия молодых семей состоит в недостаточном финансировании. Они утверждают, что федеральное и краевое финансирование ориентируется на возможности, которые заявляет город. "Здесь все зависит от города!" – говорит Холодкова.
Она ссылается на ответ управления президента по работе с обращениями граждан от ноября 2018 года, в котором говорится, что федеральные средства по программе распределяются "прямо пропорционально объему средств, предусмотренных в местных бюджетах".
Что думают о проблеме власти?
Власти города настаивают, что финансирование обеспечивает в первую очередь федеральный бюджет. На решение правительства России город повлиять не может.
Андрей Солодилов, глава финкомитета городской думы, привел пример: если в прошлом году федерация выделила дополнительные средства, то и город обеспечил софинансирование. Дополнительно сертификаты выдали 14 семьям.
При этом в 2019 году жилье получили в разы больше семей, чем в 2018-м: 134 против 29. Всего в этом году на исполнение программы в Барнауле из всех уровней бюджета выделяли почти 150 млн рублей.
Сейчас в бюджете, подчеркнул Солодилов, выделено "ровно столько", сколько нужно, исходя из сумм, определенных федерацией и краем. "Если из вышестоящего бюджета выделят дополнительные деньги на эту программу, мы и в этом году с удовольствием выполним свои обязательства", – сказал Андрей Солодилов, глава финкомитета городской гордумы.
"Я вас очень хорошо понимаю. Но собственные доходы бюджета города составляют 7,4 млрд рублей, а потребность в расходах с учетом вашего вопроса составляет 15 млрд", – сказала Надежда Тиньгаева, глава городского финкомитета.
Многодетные семьи "бьют" фактами
Однако эти доводы многодетные семьи не убеждают. "В Бийске в прошлом году выделили 250 сертификатов. У нас 134, – говорит Ксения, у которой двое маленьких детей, в очереди ее семья стоит 8 лет. – В Бийске, который намного меньше, учли голоса молодых семей. А в Барнауле не учитывают. Мы хотим добиться, чтобы средства на следующий год перераспределили".
Муж Ксении, Валерий, добавляет, что из семи тысяч очереди в год сертификаты получает чуть больше 100 семей. "Это же абсурд, семьи просто выбывают. Мы стоим восемь лет, через три года вылетим. И что стояли?" – говорит он. Сейчас семья живет в квартире, которую купила по ипотеке.
Холодкова предложила свой сценарий финансирования программы, который бы закрыл проблему исполнения программы в принципе. Он требует привлечения почти 0,5 млрд рублей федеральных и краевых денег плюс городское софинансирование.
Подписи за корректировку проекта бюджета, по словам Холодковой, поставили почти 1,4 тыс. человек.
Как в итоге проголосовали за проект бюджета?
Тиньгаева пообещала молодым семьям, что "вопрос будем внимательно рассматривать, понимая ваши ожидания".
Однако те семьи, что присутствовали в зале, не поддержали проект бюджета города на 2020 год. За него проголосовали 39 человек (чиновники, депутаты и некоторые приглашенные), против выступили 34 участника – как раз представители молодых семей.
Однако, подчеркнул Андрей Солодилов, решение публичных слушаний имеет рекомендательный характер.
Комментарии
Дык, идти-то надо в Кремль! Местный бюджет никогда столько денег не выделял. Если в 2010-2014 годах федеральных денег больше лярда было на молодые семьи, то сейчас 100-150лямов и отвалите.
на кой им эти слушания, сидят вон в телефоне копаются, еще попросите опубликовать кому дали сертификат и сколько в очереди отстояли, не удивлюсь что 50 % по блату
Путину, путину звоните, он разрулит.
Вот интересно, а за кого голосовали эти молодые семьи, неужели не понимали, что с этой власти спросу нет?! А про идти в Кремль нужно понимать - это опасно как для здоровья так и для жизни. Даже шамана с похода сняли...
какая отвратительная рожа (c) у партии власти в Барнауле! Сегодня это стало публично очевидным.
22.10.2019 15:15
- гость -
Даже шамана с похода сняли...
Если бы он просто так шёл, не раскидываясь крикливыми лозунгами, никто бы и слова ему не сказал.
Каким мутным этот проект был так все и заканчивается. Реально - кто получил сертификат тот вообще не очень то нуждался, просто "вовремя" знал про эту программу (люди приближенные к администрации, соцстраху и пр.). А по справедливости - почему я как налогоплательщик должен это спонсировать? Я также взял ипотеку и плачу, а кто-то получит компенсацию, что за привилегии то?
22.10.2019 15:25
- гость -
Просто так это как? Без цели изгнать Путина - это и есть крикливый лозунг!!!
Вопрос № 1. Ну не дадут вам депутаты сертификатов. И что вы сделаете? Вы их даже выбирать не можете. Вам всех сверху назначают либо так манипулируют что вами голоса растворятся в сером болоте. Хотели - получили! Власть не вами избирается и от вас не зависит. Может уже дошло?
Вопрос № 2. С какого перепугу вы должны от государства что-то получать? Чем вы отличаетесь от тех, кто не имея денег берет ипотеку и выплачивает ее годами? Тем что нарожали детей, не думая о том где они будут жить, рассчитывая на дядю депутата с красивой бумажкой? Ваш инфантилизм и иждивенчество нужно поощрить, вы так считаете?
это и есть крикливый лозунг!!!
Это как Трампа в США пытались изгнать, пока в Вегасе не расстреляли очередную тусовку. Все свидетели говорили, что стреляли несколько, а потом они вдруг все пропали или умерли по разным причинам.