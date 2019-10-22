Россияне рассказали о том, какую бытовую технику они считают самой бесполезной

Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос и выяснил, какую бытовую технику россияне считают самой бесполезной.
Почти каждый пятый респондент считает, что самое бесполезное устройство в доме — мультиварка. Неохотно россияне используют робот-пылесос, хлебопечку, парогенератор и электрический обогреватель.
При этом, робот-пылесос захотели купить себе треть опрошенных. Более 20 процентов захотели иметь кофеварку, посудомоечную машину и увлажнитель воздуха.
Более чем у 50 процентов опрошенных куплены микроволновая печь, блендер, мясорубка, электрический обогреватель и мультиварка.
Перед покупкой большинство россиян обращают внимание на функциональность прибора, его цену и производителя, сообщает ТАСС.
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