Успей до Нового года. Почему автомобиль нужно купить до конца 2019 года

В 2020 году резко подорожают автомобили. Поэтому дилерские центры рекомендуют не откладывать покупку машины в долгий ящик. У жителей Алтайского края есть уникальная возможность купить новый автомобиль по привлекательной цене.
С начала 2020 года цены на автомобили вырастут. Это связано с резким увеличением утилизационного сбора. Он распространится не только на импортные автомобили, но и на те машины, которые производятся в России. При этом эксперты автомобильной отрасли прогнозируют, что повышение цен будет постепенным.
До конца 2019 года – наиболее удачное время для смены старого автомобиля на новый. К примеру, сейчас в Барнауле в "Тойота Центре АЕМ" действуют скидки на автомобили и выгодные предложения по программе Trade-in.
Как пояснили в "Тойота Центре АЕМ", в январе цены еще будут на уровне 2019-го. Однако поспешите – скоро выбор автомобилей станет ограниченным. Если вы ищете модель определенного цвета и комплектации, то к началу января ее может просто не быть в наличии.
Поэтому лучше не тяните с раздумьями и не откладывайте покупку.
У автомобилистов Алтайского края есть возможность купить автомобили на выгодных условиях. В "Тойота Центре АЕМ" действуют 12 запредельных предложений.
- Land Cruiser 200 Luxe Saferty (черный) за 4,9 млн рублей (скидка более 600 тыс. рублей);
- Land Cruiser 200 Luxe Saferty (черный) за 4,9 млн рублей (скидка более 600 тыс. рублей)
- Land Cruiser 200 Executive Lounge (черный) за 5,4 млн рублей (скидка более 500 тыс. рублей);
- Camry Luxe Saferty (белый перламутр) за 2 млн рублей (скидка 250 тыс. рублей);
- Camry Luxe Saferty (черный) за 2,1 млн рублей (скидка 250 тыс. рублей);
- RAV 4 New 25th Anniversary (черный) за 1,9 млн рублей (скидка 100 тыс. рублей);
- RAV 4 New Comfort (белый) за 1,9 млн рублей (скидка 53 тыс. рублей);
- RAV 4 New Comfort (черный) за 1,9 млн рублей (скидка 59 тыс. рублей);
- Land Cruiser 150 Elegance (черный) за 3,2 млн рублей (скидка 350 тыс. рублей);
- Fortuner TRD (черный) за 2,6 млн рублей (скидка 350 тыс. рублей);
- Highlander Luxe Saferty (бордовый) за 3,4 млн рублей (скидка 300 тыс. рублей);
- Highlander Luxe Saferty (белый перламутр) за 3,5 млн рублей (скидка 300 тыс. рублей).
- Toyota Land Cruiser Prado – за 21 600 рублей в месяц;
- Toyota Land Cruiser 200 – за 28 100 рублей в месяц;
- Toyota Fortuner – за 12 500 рублей в месяц;
- Toyota C-HR – за 7 300 рублей в месяц;
- Toyota Camry – за 9 100 рублей в месяц;
- Toyota RAV4 – за 9 300 рублей в месяц;
- Toyota Hilux – за 13 300 рублей в месяц;
- Toyota Corolla – за 6 800 рублей в месяц.
Поэтому нужно действовать уже сейчас!
Подробности предоставления выгоды узнавайте у менеджеров "Тойота Центра АЕМ" и по телефону: +7 (3852) 23-23-23.
Тойота Центр АЕМ
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: +7 (3852) 23-23-23
E-mail: info@toyota-aem.ru
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