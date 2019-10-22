Ученые выяснили, что человеческий мозг не верит в свою смерть

Человеческий мозг делает все, чтобы вы не задумывались о собственной смерти, сообщает "Газета.ру". К такому выводу пришли специалисты из Университета Бар-Лиан в Израиле.
"Мозг отказывается принимать тот факт, что смерть неизбежна, – рассказывает профессор Яир Дор-Цидерман. – Когда мозг получает информацию, которая тем или иным образом относится к смерти, что-то подсказывает нам, что она недостоверная, что этому нельзя верить".
Такой защитный механизм чрезвычайно важен для человека. Он включается тогда, когда мы начинаем осознавать неизбежность смерти.
"В тот самый момент, когда мы задумываемся о будущем, мы начинаем осознавать, что рано или поздно умрем и что ничего не можем с этим сделать, – говорит Дор-Цидерман. – А это противоречит нашей биологии, которая в первую очередь настроена на выживание".
В ходе исследования ученые провели тест, где людям на экране показывали сюжеты, связанные со смертью. Выяснилось, что мозг отказывается ассоциировать себя со смертью.
Комментарии
Так тут и ученым не надо быть! Это что получается, эти ученые столько лет учились и только сейчас это выяснили?
На все воля божья
"Мозг отказывается принимать тот факт, что смерть неизбежна" - так и были придуманы все религии в которых есть рай.
22.10.2019 16:39
- гость -
"Мозг отказывается принимать тот факт, что смерть неизбежна" - так и были придуманы все религии в которых есть рай.
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Хоть одна религия хоть кому-то обещает, что он не умрёт? Наоборот, любая религия постоянно напоминает - все смертны, поэтому думайте, как вы поступаете прямо сейчас.