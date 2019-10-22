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Качественные, но не безопасные: почему на Алтае дороги стали лучше, а ДТП страшнее

, ИА "Амител"
На дороги Алтайского края в 2019 году было выделено 5,6 млрд рублей. Рассказываем, на что их потратили
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Дороги в Алтайском крае становятся лучше, а аварии страшнее. Об этом сообщил 20 октября министр транспорта края Александр Дементьев во время пресс-конференции по теме ремонта региональных дорог. О том, почему так происходит и на что потратили более 5 млрд рублей в 2019 году, читайте в нашем материале.

Чем лучше дороги, тем страшнее аварии

Около 200 дорог в Алтайском крае привели в порядок в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил министр. Он также отметил, что в регионе снижается статистика ДТП. За первую половину 2019 года в Алтайском крае произошло почти на 3% меньше аварий, чем за этот же период 2018 года.

В то же время Дементьев подчеркнул, что на отремонтированных дорогах скорость автомобилей возрастает и аварии становятся все страшнее.

Ярким подтверждением этого стало ДТП 20 октября: в Барнауле на проспекте Комсомольском водитель на большой скорости сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе.

Кстати, установка светофоров, переходов и камер также входит в рамки нацпроекта БКАД. Вот только установить их везде невозможно, рассказал начальник ГИБДД края Владислав Перцев.

"Мы ведем работу, но ДТП, к сожалению, все равно происходят. Когда принимается решение об установке светофора или камеры, то в первую очередь отдается приоритет "местам концентрации ДТП", то есть тем местам, где происходит больше всего аварий. У нас нет возможности охватить все и поставить светофоры и камеры везде", – пояснил Перцев.

По его  мнению, единственный выход в этой ситуации – оборудовать все переходы "лежачими полицейскими", так как личного состава ГИБДД не хватит, чтобы контролировать лихачей на всех участках.

Однако такой подход, по мнению министра транспорта края, – это борьба со следствием, а не с причиной.

"Вообще, я бы сказал, у нас чересчур много переходов в Барнауле. Взять хотя бы Красноармейский, где на 800 метров четыре пешеходных перехода, три из которых – регулируемые. И люди все равно как-то умудряются перебегать дорогу между этими переходами. Главная причина – взаимное неуважение водителей и пешеходов", – объяснил Дементьев.

По его словам, проблему может решить комплексный подход: устанавливать светофоры, камеры и дорожные неровности нужно сразу, еще при строительстве дороги, заранее учитывая все риски.

На что деньги потратили?

На дорожный ремонт в 2019 году в Алтайском крае было выделено 5,6 млрд рублей. По словам Дементьева, эти деньги потратили не только на ремонт проблемных участков, но и на установку светофоров, камер, пунктов весового контроля, организацию дорожных переходов, а также на усиление контроля за несоблюдением ПДД.

Из этих средств 1 млрд 760 млн – это федеральные деньги, которые пошли на дороги Барнаульской и Бийской агломераций.

Глава Минтранса выразил надежду, что жители края заметили качественные изменения состояния дорог. А всего в Алтайском крае в 2019 году отремонтировали около 900 км дорожных сетей.

"Мы выполнили все показатели, которые были прописаны в соглашении между Минтрансом и правительством Алтайского края. На сегодняшний день все работы выполнены. Вообще планировали закончить 1 октября. Но некоторые подрядчики завершили работы лишь 5 октября. Теперь их ждут штрафные санкции за просрочку", – объяснил министр.

Сейчас ведется работа по оформлению гарантийных паспортов. Если в течение четырех лет после ремонта выявятся недостатки, подрядчик чинить дорогу будет уже за свой счет, уверил чиновник.

Барнаулу есть чем похвалиться

На ремонт дорог столицы края в 2019 году потратили 965 миллионов рублей, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

В план по нацпроекту на 2019 год вошло 33 дороги: 31 ремонт и две масштабных реконструкции. Работы на Солнечной Поляне (от Жасминной до Энтузиастов) выполнили этом году, а реконструкцию улицы Попова изначально планировалось завершить лишь в 2020.

Эксперты из дорожной инспекции ОНФ, посетившие Барнаул в сентябре, высоко оценили качество местных магистралей. А на карте "убитых дорог" в Алтайском крае красных мест почти не осталось, рассказал представитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

"Барнаул вошел в топ-3 городов России по качеству дорог. Перед нами только Тюмень и Казань (рейтинг составил депутат Госдумы Александр Васильев). Сейчас в Алтайском крае "Карта убитых дорог" зеленая практически по всем основным магистралям. Очень важно поддерживать их состояние", – подчеркнул Войтюк.

По его словам, основная причина, по которой портятся уже отремонтированные дороги – коммунальные перекопы. Такой нелогичный подход (сначала положить асфальт, а потом вскрывать его и ремонтировать трубы) мешает реализации проекта. Но Войтюк заверил, что в этом году удалось добиться соглашения с водоканалом и СГК о том, что они тоже будут нести гарантийную ответственность за те участки, которые ремонтировали.

Нацпроект БКАД предусматривает 5-летнюю плановую работу, и 2019 – это только первый год работы. В планах до 2024 года – значительно увеличить протяженность дорог высокого качества и снизить аварийность.

До этого в стране, в том числе и Алтайском крае, с 2017 года реализовывали федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" (БКД). Он был нацелен на решение тех же проблем, но в 36 субъектах и 38 городских агломераций. Нацпроект БКАД, который реализуется с 2019 года, охватывает уже 83 субъекта РФ и 104 городские агломерации.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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