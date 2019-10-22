"Росводоканал Барнаул" составил топ способов передачи показаний счетчиков

Наиболее популярный сервис – автоматический прием показаний по номеру 8 (3852) 99-50-55. Так принимаются и обрабатываются более 60% сведений о потреблении воды.
"Это самый удобный способ – нет ожидания и занятых линий, показания принимаются круглосуточно, абонент следует указаниям робота, а вся процедура занимает не больше 1,5-2 минут", – говорит начальник Центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.
На втором месте – передача показаний через "Личный кабинет" системы "Город". К нему прибегают более 25% абонентов.
Далее – передача показаний через сайт водоканала и посредством SMS на номер 8-903-767-2230 в формате "номер лицевого счета (9 цифр) пробел ХВ пробел текущее показание ГВ пробел текущее показание".
Напомним, что передавать показания приборов учета можно в любой день месяца, однако большинство абонентов делают это по традиции с 20 по 25 число.
"Раньше в это время увеличивалась нагрузка на call-центр, возникали очереди и пропущенные звонки. С внедрением робота и расширением количества способов передачи показаний проблема стала менее актуальной. Мы надеемся, что нашим абонентам стало гораздо удобнее", – отметила Наталья Семикрас.
Стоит отметить, что "Росводоканал Барнаул" продолжит работу по внедрению новых сервисов для повышения качества обслуживания абонентов предприятия.
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