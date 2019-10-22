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Барнаульский застройщик выкупил пустырь с кустами под высотку в центре города

, ИА "Амител"
За три года компания должна возвести многоквартирный жилой дом не менее девяти этажей
Там, где еще вчера росли кусты, уже завтра будет стоять жилой дом / Фото: Abakan.bezformata.com altayrealt.ru

Там, где еще вчера росли кусты, уже завтра будет стоять жилой дом / Фото: Abakan.bezformata.com altayrealt.ru

Барнаульская компания "Строительная перспектива" приобрела на аукционе очередной участок земли в центре города, пишет "Алтайский портал недвижимости".

На торги выставлялась территория площадью 2 252 кв. метра по улице Партизанская, 199. Стартовая цена (ежегодная арендная ставка) почти 9,92 млн рублей. Заявки принимались до 18 октября, однако кроме указанного участника желающих больше не оказалось. Поэтому лот без торгов перешел единственному участнику по начальной стоимости.

Срок аренды составит 2 года 8 месяцев. За это время компания должна возвести многоквартирный жилой дом не менее девяти этажей. Согласно виду разрешенного использования и целевому назначению, допускаются и пристройки.

Сейчас участок представляет собой пустырь с кустарниковыми зарослями, которые новому собственнику предстоит самостоятельно расчистить.

Портал отмечает, что "Строительная перспектива" в течение 2019 года выкупает земли под жилую высотную застройку уже в третий раз. Ранее компания приобрела участок по улице Монтажников, 4. Позднее выкупила лоты обанкроченного "СтройГАЗа" – три территории на проспекте Красноармейском (50, 52 и 52а). В первом случае разработка проекта уже почти завершена, ведется согласование, однако местным жителям не нравится, что высотка расположится на участке, где стоят заброшенные погреба и спортивная площадка, которая якобы используется больше для распития алкогольных напитков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.10.2019 16:37
Панночка

прекрасное место для Рэдиссона

22.10.2019 16:42
- гость -

Высотный дом посередине частного сектора? Вот это я понимаю, вышел на балкон и смотришь как дедушка в баню таскает воду. И наблюдаешь за жизнью частного сектора. Я даже считаю что это один из аспектов дзен. Можно вечно смотреть на огонь, воду и на деятельность людей в частном секторе.

22.10.2019 16:53
Не гость

С каких пор это центр?
Это были задворки рабочего района и баз. Уже весь мозг людям р....ли своим враньем.
Да и какой умный человек там купит квартиру. Что бы потом не уехать и не приехать туда.

22.10.2019 17:12
гость


22.10.2019 16:37
Панночка
прекрасное место для Рэдиссона

ООО "ПремиумСтрой-Алтай", который якобы будет Radisson строить ( в курсе ли сам Radisson?!) , видимо особенная компания, которой всего 3 года, в торгах участвовать, выкупать ничего не собирается.
Компания ведёт себя нагло подайте вот именно этот участок, здесь и сейчас.

22.10.2019 17:22
Панночка

в курсе ли сам Radisson?


там примерная такая же схема переговоров будет как с администрацией края
- мы вам начали уже здание строить, если откажесь, другой сети предложим

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