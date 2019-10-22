Сейф с 18 килограммами золота нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Сотрудники МЧС нашли на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейф, сообщает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в сейфе обнаружено золото.
"В обнаруженном спасателями МЧС сейфе всего находится 18 кг золота", – сказал он.
По версии источника, сейф был в одном из двух смытых потоком воды общежитий. Его нашли после осушения одной из заводей. Внутри было обнаружено девять запечатанных колб, предположительно, с золотом и 14 пакетов с концентратом для вторичной обработки.
Следствие планирует ходатайствовать о наложении ареста на золото для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.
Комментарии
А вчера многие СМИ, если их можно так назвать, писали про вагоны золота, которые унесло течением.
18 килограмм золота - это меньше банковского мешочка с мелочью в объеме.... ни о чем..
16:32, так может и были "вагоны", всё растащили, а 18 кг осталось.