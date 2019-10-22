Ученые выяснили, почему женщинам нравятся "плохие парни"

Специалисты из университета Брока в Канаде выяснили, что "плохие парни" нравятся женщинам из-за их уверенного и спокойного поведения, сообщают "Известия".
В том числе речь идет о мужчинах с различными психопатическими расстройствами.
В исследовании приняли участие 46 мужчин. Они записали двухминутные видеоролики, в которых рассказали, как они хотели бы провести свое первое свидание. Затем каждый из них прошел проверку на наличие психических расстройств.
Эти ролики показали 108 женщинам, которые оценивали потенциального партнера по его внешности, сексуальности и уверенности в себе. Высшие оценки получили те мужчины, которые набрали наибольший балл в тестах на психические расстройства.
Комментарии
Все правильно, природе надо избавляться от человечества, поэтому, самкам закладывается установка на людей, с которыми у них не будет нормального потомства. ))