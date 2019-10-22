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Ученые выяснили, почему женщинам нравятся "плохие парни"

, ИА "Амител"
Причина в их поведении
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Специалисты из университета Брока в Канаде выяснили, что "плохие парни" нравятся женщинам из-за их уверенного и спокойного поведения, сообщают "Известия".

В том числе речь идет о мужчинах с различными психопатическими расстройствами.

В исследовании приняли участие 46 мужчин. Они записали двухминутные видеоролики, в которых рассказали, как они хотели бы провести свое первое свидание. Затем каждый из них прошел проверку на наличие психических расстройств. 

Эти ролики показали 108 женщинам, которые оценивали потенциального партнера по его внешности, сексуальности и уверенности в себе. Высшие оценки получили те мужчины, которые набрали наибольший балл в тестах на психические расстройства.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.10.2019 17:12
- гость -

Все правильно, природе надо избавляться от человечества, поэтому, самкам закладывается установка на людей, с которыми у них не будет нормального потомства. ))

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