Безработные россияне смогут раньше выходить на пенсию

Россияне предпенсионного возраста, которые не смогут найти работу, выйдут на пенсию раньше, сообщает "Газета.ру".
В ПФР объяснили, что для этого необходимо собрать документы и подтвердить свое положение справкой из центра занятости.
Если человек не сможет найти работу, то выйти на пенсию ему позволят на два года раньше.
По данным на 1 июля 2019 года, в России 23,5 тысячи граждан предпенсионного возраста, которые не могут найти работу. После изучения вопроса ПФР запросил из бюджета 4,4 млрд рублей для следующего года, 5,6 млрд рублей для 2021-го и 6,4 млрд для 2022-го. Эти деньги будут направлены на выплаты безработным предпенсионерам.
Комментарии
Издеваются! На бирже всегда за копейки вакансии есть.
Уже есть прецеденты, когда центры занятости посылали, например, безработного кандидата биологических наук уборщиком навозных потрохов на скотобойню, а дипломированного ядерщика уборщиком туалетов на вокзал.
При отказе моментально снимают с учёта.