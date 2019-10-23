Долой мертвый город. Как барнаульский скульптор оживляет улицы бомбическими проектами

Скоро на берегу Пивоварки поставят огромную железную раковину улитки в стиле панк – с иллюминаторами и капитанским мостиком. Это новый проект скульптора Максима Труфанова, который научился зарабатывать на искусстве и оставлять место творчеству для души. Сейчас ему не дает покоя "мертвая", хотя и туристическая улица Мало-Тобольская: ее ведь можно "заселить" железными медведями! О том, какие идеи припасены у Максима для Барнаула, amic.ru узнал прямо в его мастерской-гараже.

Город, где бродят медведи

Максим Труфанов мечтает сделать для барнаульской набережной необычную инсталляцию: сварить из водопроводных труб название города, которое бы работало еще и как лабиринт. Буквы "Барнаул", в которых можно побродить и немного заблудиться, могут стать интересным, стильным арт-объектом. Таким, куда захочется приходить снова и снова и жителям краевой столицы, и ее гостям. А еще Максиму не дает покоя "мертвая" улица Мало-Тобольская – та самая, торгово-ремесленная по проекту, пешеходная по призванию, но пустая по сути.

"Народ там не гуляет, потому что там смотреть не на что, – говорит Максим. – Здорово было бы насытить ее скульптурами и другими объектами. У нас в городе много кузнечных мастерских, которым по силам сделать что-то интересное. Есть там один медведь. А почему не сделать множество медведей? Ведь говорят о Ханты-Мансийске как о городе, по набережной которого бегут мамонты. Пусть о Барнауле говорят как о городе, где бродят медведи".

Потри "перчик" на удачу

Барнаульцы заочно знакомы с Максимом Труфановым – автором летающей тарелки, на которой как будто лично расписались космонавты Гагарин и Титов. Она "рухнула" в сквере Химиков на Потоке и стала местом притяжения для детей и взрослых. И туда жителей города тянут силы не космические, а "искусственные".

"Искусство должно быть ближе к созерцателю. Чтобы его можно было потрогать, пожить его жизнью, а не опасаться сломать что-нибудь", – объясняет он.

Юмор и игра в городской скульптуре становятся визитной карточкой молодого автора и к нему часто обращаются предприниматели за яркой деталью для своего бизнеса. Такой, чтобы разом сказала почти все об услуге или товаре и, самое главное, запомнилась клиенту, и он захотел бы поделиться ею с близкими.

Как раз сейчас такая скульптура стоит в центре мастерской Максима. Это огромная раковина в полтора человеческих роста. У нее шершавая, как речное дно, поверхность, диковинные фонари, двигатели, перископ, иллюминаторы и ступеньки на капитанский мостик. Там можно посидеть, постоять, посмотреть вдаль, словно капитан, и, конечно, сфотографироваться.

Автор считает, что это очень актуально в эпоху Instagram, и позаботился об удачном ракурсе для снимков. Все работает на главный замысел: скульптуру установят на берегу Пивоварки и она должна стать объектом притяжения для горожан, чтобы продвигать новый жилой комплекс (имеет в виду "Аквариум").

"Это бомбическая скульптура! Она выполнена в стиле панк, который всегда с интересом рассматривают взрослые и дети. Ее образ подчеркивает таинственность городской реки, которая течет где-то там в кустах и ее толком никто не видел", – рассказывает Максим.

Идею для своей работы он позаимствовал у других художников, но преподнес ее по-своему. А еще для одного стрелкового клуба он скопировал мюнхенского кабана со всеми анатомическими подробностями: "Заказчик хотел, чтобы ему можно было потереть пятачок или "перчик". На удачу".

Все оттенки ржавчины

Максим Труфанов учился в АлтГТУ по специальности "архитектура окружающей среды" лет десять, но так и не получил диплома об окончании вуза: "Я очень увлекающийся человек, поэтому, когда появляется особенный проект, все остальное уходит на второй план. Многому я научился у Эдуарда Добровольского (автор композиции около кинотеатра "Мир", изображающей киносъемку, и многих других, – прим. авт.). Городская скульптура – моя основная работа, и она отлично сочетается с тягой к творчеству".

Мастерская Максима Труфанова расположена в гаражном боксе. Одну стену украшает шеренга железных труб "восхитительных" оттенков ржавчины. Другую – молотки, пассатижи, ножницы по металлу и другие инструменты, а по соседству – эскизы, заготовки, отдельные детали и бракованные экземпляры.

Тут же нашлось место для особенно любимых работ. "Вот этого оленя я делал для своих товарищей из мастерской Punk you Brands. Эти ребята близки мне по духу, ведь создание бренда – это как для меня ваяние скульптуры. Здесь идея стоит на первом плане. Но отдать пока не могу. Как же я без него?"

Еще в мастерской стоит пара экземпляров мангалов, которые Максим хочет запустить в серийное производство. Это уже не про творчество, а про ежедневный заработок.

"Предметы искусства – это роскошь, от которой человек отказывается в первую очередь, если наступает политический или экономический кризис. Но мы можем легко перестраиваться на простые, поточные и утилитарные вещи: делать таблички, держатели для полок, мебель, стеллажи. Одна из таких заготовок – "правильный мангал" из толстого железа с печью для казана и коптильней".

Искусство дешево не стоит

Металлопластика как искусство и как обычное производство утилитарных вещей – это то, чем зарабатывает Максим Труфанов. Он признается: "денег хватает в том числе и на хобби – альпинизм и путешествия".

"Предметы искусства не могут стоить дешево, хотя сам материал не так уж и дорог. Например, на улитку ушло всего 14 квадратных метров листового железа. Но само производство, а главное, идея – это основная ценность произведения", – рассуждает он. Но все же как бы между прочим замечает: "Пока я "недорогой" скульптор. Эдик (скульптор Добровольский, – прим. авт.) часто мне говорит, что я слишком дешево оцениваю свои работы. Пока много мне не платят".