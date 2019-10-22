Память погибших бойцов шестой роты ВДВ увековечат в Алтайском крае

Аллея Героев с именами погибших бойцов шестой роты 104-го гвардейского воздушно-десантного полка откроется в Барнауле, сообщает официальный сайт Алтайского края.
1 марта 2000 года солдаты вступили в бой с боевиками Хаттаба в Чеченской Республике. Из 90 человек погибли 84. Бийчанин Сергей Медведев получил звание Героя России.
На Аллее Героев установят 84 планшета с фотографиями погибших и описанием их подвига. Барнаульская аллея станет первой в России. Она расположена на улице Махалова между улицами Юрина и Георгия Исакова.
Отдать дань памяти погибшим героям и возложить цветы к мемориальному камню придут представители правительства Алтайского края, администрации Барнаула и Ленинского района города, председатель Комитета Государственной думы по обороне, Герой России, президент Российской ассоциации героев, генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, Герои России и Советского Союза, которые прибудут на Алтай в рамках проекта "Вахта Героев Отечества".
Комментарии
в чем их подвиг? власть на убой пацанов отправила тогда
Причем тут Алтайский край
С каких это пор у на алея героев на Малахова появилась? Это военная тематика уже поперёк горла! Кругом танки, самолёты и прочий металлолом. Такое ощущение, что отдельные граждане только и мечтают о войне.