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В Москве в октябре расцвели одуванчики из-за аномальной погоды

, ИА "Амител"
Специалисты Мосприроды отметили, что расцвел одуванчик лекарственный
Даже одуванчики в Москове не такие как во всей одуванчики / Фото: Fonstola.ru

Даже одуванчики в Москове не такие как во всей одуванчики / Фото: Fonstola.ru

Одуванчики расцвели в октябре в Москве из-за аномально теплой погоды, сообщает РИА "Новости".

"Для одуванчика характерно позднее осеннее цветение при благоприятных погодно-климатических условиях. Как раз такая благоприятная аномально теплая погода была в течение последней недели", — рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты Мосприроды отметили, что расцвел одуванчик лекарственный, многолетнее растение. Как правило, он цветет в апреле-июне. Однако в определенных условиях способен к многократному цветению.

Рекордно теплая погода установилась в Москве на прошлой неделе. Температура воздуха поднялась до 17-20 градусов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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