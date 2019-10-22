В Москве в октябре расцвели одуванчики из-за аномальной погоды

Одуванчики расцвели в октябре в Москве из-за аномально теплой погоды, сообщает РИА "Новости".
"Для одуванчика характерно позднее осеннее цветение при благоприятных погодно-климатических условиях. Как раз такая благоприятная аномально теплая погода была в течение последней недели", — рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Специалисты Мосприроды отметили, что расцвел одуванчик лекарственный, многолетнее растение. Как правило, он цветет в апреле-июне. Однако в определенных условиях способен к многократному цветению.
Рекордно теплая погода установилась в Москве на прошлой неделе. Температура воздуха поднялась до 17-20 градусов.
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