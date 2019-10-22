МЧС показало видео спасения туристов с канатной дороги в Белокурихе

Опубликовано видео спасения туристов, застрявших на канатной дороге на туристической базе "Благодать" в Белокурихе.
Напомним, из-за падения дерева на трос в ловушке оказались семь человек, включая десятилетнего ребенка. В результате происшествия никто не пострадал, все туристы были успешно эвакуированы.
Из-за риска схода снежного покрова работа канатной дороги приостановлена до 24 октября.
В устранении поломки и спасении людей приняли участие 13 сотрудников спасформирования горнолыжного комплекса и пять пожарных шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.
Никому из отдыхающих медицинская помощь не понадобилась.
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