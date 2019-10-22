Скворцова заявила о плохой социальной поддержке медиков в регионах

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о недостаточной степени социальной поддержки медиков, в частности по обеспечения жильем, сообщает РИА "Новости".
По словам Скворцовой, президент России Владимир Путин дал субъектам поручение пересмотреть пакет социальной поддержки медиков. В прошлом году на нее было потрачено 23,4 миллиарда рублей, но она оказана неравномерно.
"В шести регионах вообще не была предусмотрена и, если посмотреть на столь значимое направление как жилая площадь, вообще выделение жилья, оплата аренды, оплата ЖКХ и так далее, только 0,4% врачей имели эту поддержку, а по оплате аренды — менее 6%" , — сказала Скворцова на совете по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
В июне 2019 года Скворцова заявила об отсутствии в последние два-три года жалоб на заработную плату в отрасли здравоохранения. По ее словам, процент оклада медработников в регионах за шесть лет вырос на 20-25%.
Как отметила министр, "в 2012 году процент оклада внутри зарплаты медработников составлял от 20 до 30%, а сейчас, по настоятельной рекомендации Минздрава, во всех регионах подтянули до 50-55%".
Комментарии
Пустая болтовня. Платите нормальные зарплаты и они сами себе квартиры купят.