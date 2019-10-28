Свадьба 2020: будущих молодоженов приглашают на день открытых дверей

Влюбленные пары заранее планируют свой свадебный день. Уже сейчас лучше всего определиться с датой торжества и забронировать банкетный зал. Но как из сотни залов выбрать тот, что подойдет идеально?
Банкетный зал "Кафе в парке" приглашает будущих молодоженов на день открытых дверей 10 ноября 2019 года.
В программе мероприятия:
– презентация банкетного зала;
– знакомство с меню;
– представление команды;
– ценная информация о тонкостях организации свадебного банкета и выездной церемонии.
Вход бесплатный, но по предварительной записи. Заявки принимаются через Директ Instagram банкетного зала или по телефону: 8 (3852) 76-00-76. Количество мест ограничено!
Сбор гостей в 14:00.
Мероприятие пройдет с 14:30 до 16:00. После чего гостей ждет общение в свободном режиме и ответы на все интересующие вопросы.
Хотите свадьбу мечты? Планируйте ее заранее.
Организатор: банкетный зал "Кафе в парке"
г. Барнаул, ул. Энтузиастов 12В, к. 2
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