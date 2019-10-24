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80% алтайских семей с детьми в 2020 году будут получать пособия как малоимущие

, ИА "Амител"
Получить "путинские" выплаты с 1 января 2020 года станет проще
Новорожденные / Фото: amic.ru

Новорожденные / Фото: amic.ru

Ежемесячное пособие при рождении первого и второго ребенка в Алтайском крае в 2020 году вырастет с 9 811 до 10 203 рублей. Вторая хорошая новость: эти деньги семьям будут выплачивать не полтора года, как сейчас, а три. При этом смягчат условия для получения субсидии. Поэтому в регионе готовятся к увеличению числа получателей выплаты, сообщили amic.ru в региональном Минсоцзащиты. 

"Сейчас 70% семей региона, в которых родился первый или второй ребенок, получают выплату. Это молодые родители, поэтому зарплаты у них еще невысокие. Мама могла вообще не успеть поработать, поэтому не получает декретных с места трудоустройства. С 1 января 2020 года получать такую выплату будут уже 80% и более алтайских семей", – рассказала amic.ru начальник отдела детских пособий управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Минсоцзащиты Алтайского края Марина Кораблева.

В настоящий момент право на получение пособия имеют семьи, чей ежемесячный бюджет не превышает полтора прожиточных минимума (14 716 рублей) на одного человека. Сейчас такой финансовой поддержкой пользуются 70% семей с детьми в Алтайском крае.

Но уже с 1 января 2020 года на выплаты могут рассчитывать те семьи, в которых доход на каждого человека меньше двух прожиточных минимумов, а это 20 836 рублей. Соответствующие изменения внесли в федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Не все семьи в регионе получают подобную зарплату, поэтому такая прибавка к семейному бюджету будет хорошей поддержкой, отмечают в Минсоцзащите.

Справка

Пособия на первого и второго ребенка в России стали выплачивать в 2018 году. Еще их называют "путинскими выплатами", так как появились они по указанию президента страны Владимира Путина. В 2019 году ежемесячно родители получали 9 811 рублей, а с 1 января 2020 года сумма пособия увеличится до 10 203 рубля.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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