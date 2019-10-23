Среда, 23 Октябрь, 08:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,63
€ 70,92
Обь
39см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Обрушение дамбы под КрасноярскомАварии в энергосистеме АлтаяОтопительный сезон на Алтае
Новости

"Близко к катастрофе": оборудование алтайских предприятий невозможно устарело

, ИА "Амител", Елена Маслова
Главный промышленник региона Виктор Герман оценил изношенность мощностей в промышленности
Конференция Союза промышленников Алтая / Фото: amic.ru

Конференция Союза промышленников Алтая / Фото: amic.ru

Износ оборудования алтайских промпредприятий составляет 70%, а обновляется всего 6-7%. "Кто понимает, это близко к катастрофе", – прокомментировал эти данные Виктор Герман, глава Союза промышленников Алтая на отчетно-выборной конференции объединения 22 октября.

Он рассказал, что к 2024 году стоит задача увеличить объем произведенной продукции алтайскими предприятиями до 562 млрд рублей. Для понимания: в 2018 году он был равен 364 млрд. В текущем прогнозируется примерно 395 млрд, сказал Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза. То есть за пять лет объем должен вырасти на 40%. 

"Задача серьезная, – сказал Герман. – За три года нарастили объем на 27%. Но поставленной цели можно достичь только при условии проведения модернизации производственных мощностей и разработки новых инновационных продуктов и технологий".

В числе основных причин, тормозящих развитие промышленности, он назвал состояние основных фондов, слабый инвестиционный потенциал и недостаток господдержки. "Я приведу пример: в советское время только по амортизации нам ставили 12% ежегодно. У Bosch от реализации не менее 20% идет на развитие. Только так можно стать лидером", – уверен Герман.

За 2015-2017 годы затраты предприятий Алтайского края на ввод оборудования сократились на 13%, по данным Союза промышленников. И то при том, что большая часть имеющихся инвестиций идет именно на обновление фондов. 

По словам Германа, ситуацию усугубляет то, что около 30% предприятий имеют минимальную рентабельность, а 20% – и вовсе убыточны. Банки – не большие помощники. Их доля в объеме инвестиций производственников не достигает и 10%. "То есть банки находятся в стороне от развития экономики. Спрашивается, а зачем они тогда вообще нужны?" – рассуждал Виктор Герман.

Что касается господдержки, то он назвал несколько основных инструментов, работающих в крае: Фонд развития промышленности, лизинговый фонд, некоторые другие. 

Губернатор Виктор Томенко, который присутствовал на первой половине конференции, рассказал, что в 2020 году объем Фонда возрастет с 350 млн до 500 млн рублей. Также с 75 до 150 млн вырастет поддержка на компенсацию банковской ставки по инвестиционным кредитам.

Глава региона отметил, что раньше этим инструментом промышленники не пользовались, так как слишком сложными были критерии. Например, нужно было поддерживать зарплату на предприятии на уровне средней по Сибири. Сделать это было нереально. Теперь, сказал Томенко, порог снизят до средней зарплаты по краю.   

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

23.10.2019 07:44
- гость -

"За три года нарастили объем на 27%."

Клоуны. СССР 2.0. Одни съезды, конференции, бесконечная трепотня и сказочные отчёты.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:09
Химики предложили лечить рак с помощью кремния 0
07:52
Силуанов рассказал о скачке роста зарплат и пообещал повышение бюджетникам 1
07:44
Плацкартные вагоны с душем презентовали в России 0
07:30
"Близко к катастрофе": оборудование алтайских предприятий невозможно устарело 1
07:16
Кинолог рассказал, чем лучше кормить собак 0
07:05
Ученые нашли соединения, которые мешают лечению рака 0
06:52
Пять правил по уходу за волосами осенью: как минимум поменяйте расческу 0
06:21
Умилительные фото снежных барсов, кусающих себя за хвост 1
06:00
Синоптики ожидают гололед и мокрый снег в Алтайском крае 0
23:51
Организм американца несколько лет самостоятельно вырабатывал пиво 2
23:15
Канадский блогер обнаружил секретное послание на старой виниловой пластинке 0
22:41
Фермеры в Ростовской области не поделили пастбища и устроили перестрелку 7
22:14
Антискользящее покрытие установили на лестнице в Нагорном парке 2
21:48
Неадекватный водитель в Сибири несколько раз переехал пенсионерку и скрылся 10
21:11
Узбекский двойник Зеленского хочет в Comedy Club и готов сниматься в кино 1
20:55
Трое рабочих "Норникеля" погибли из-за аварии на руднике 0
20:15
Мужчина из чердака провалился в квартиру жителей Рубцовска 0
19:51
Барнаульский блогер показал реакцию людей на кражу кошелька у маломобильной девушки 7
19:14
Скворцова заявила о плохой социальной поддержке медиков в регионах 3
18:49
Российские космодромы могут начать охранять боевые роботы 6
18:14
Безработные россияне смогут раньше выходить на пенсию 4
17:56
В Москве в октябре расцвели одуванчики из-за аномальной погоды 0
17:47
Память погибших бойцов шестой роты ВДВ увековечат в Алтайском крае 7
17:31
МЧС показало видео спасения туристов с канатной дороги в Белокурихе 0
17:24
Полицейские проводят проверку по факту наезда троллейбуса на женщину в Барнауле 1
17:08
Качественные, но не безопасные: почему на Алтае дороги стали лучше, а ДТП страшнее 15
16:53
В налоговой инспекции Алтайского края задержали четырех сотрудников 12
16:47
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся "плохие парни" 5
16:32
Барнаульский застройщик выкупил пустырь с кустами под высотку в центре города 11
16:26
Сейф с 18 килограммами золота нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае 3
16:01
"Росводоканал Барнаул" составил топ способов передачи показаний счетчиков 1
15:51
Ученые выяснили, что человеческий мозг не верит в свою смерть 5
15:40
"Мария-Ра" наторговала больше аналогичных сетей из других регионов 5
15:30
Россияне рассказали о том, какую бытовую технику они считают самой бесполезной 6
15:21
В бюджете Алтайского края предлагают предусмотреть деньги на подарки новорожденным 3
15:11
Российский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии 4
15:01
Семьи с детьми пришли бунтовать на тайные публичные слушания по бюджету Барнаула 35
14:41
Бдительная барнаульская пенсионерка не позволила мошенникам обмануть себя 3
14:22
В Алтайском крае рак легкого начали лечить через небольшие проколы в груди 0
14:12
Превосходит границы возможного: Барнаул в ожидании нового кроссовера 0
14:07
Британка, обещавшая больше не рожать, забеременела в 22 раз 9
13:50
Троллейбус сбил женщину в Барнауле 4
13:22
Два новых детских сада появятся в Бийске 1
13:12
Бийчанину, совершившему резонансное двойное убийство, вынесли приговор 2
12:55
Дом на две семьи сгорел под Барнаулом 3
12:37
Неугомонный слесарь из Новокузнецка получил 2,5 года условно за экстремизм 27
12:09
Голодец рассказала Путину о популярности кинотеатров в Барнауле 9
11:39
В России снизилось число семей, которым полгода назад не хватало денег даже на еду 33
11:15
Россияне не забрали выигрыши в лотерею на 2,8 млрд рублей 12
11:06
Школьник, чьи рисунки помогают бездомным животным, покорил пользователей Сети 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.