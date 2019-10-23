"Близко к катастрофе": оборудование алтайских предприятий невозможно устарело

Износ оборудования алтайских промпредприятий составляет 70%, а обновляется всего 6-7%. "Кто понимает, это близко к катастрофе", – прокомментировал эти данные Виктор Герман, глава Союза промышленников Алтая на отчетно-выборной конференции объединения 22 октября.

Он рассказал, что к 2024 году стоит задача увеличить объем произведенной продукции алтайскими предприятиями до 562 млрд рублей. Для понимания: в 2018 году он был равен 364 млрд. В текущем прогнозируется примерно 395 млрд, сказал Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза. То есть за пять лет объем должен вырасти на 40%.

"Задача серьезная, – сказал Герман. – За три года нарастили объем на 27%. Но поставленной цели можно достичь только при условии проведения модернизации производственных мощностей и разработки новых инновационных продуктов и технологий".

В числе основных причин, тормозящих развитие промышленности, он назвал состояние основных фондов, слабый инвестиционный потенциал и недостаток господдержки. "Я приведу пример: в советское время только по амортизации нам ставили 12% ежегодно. У Bosch от реализации не менее 20% идет на развитие. Только так можно стать лидером", – уверен Герман.

За 2015-2017 годы затраты предприятий Алтайского края на ввод оборудования сократились на 13%, по данным Союза промышленников. И то при том, что большая часть имеющихся инвестиций идет именно на обновление фондов.

По словам Германа, ситуацию усугубляет то, что около 30% предприятий имеют минимальную рентабельность, а 20% – и вовсе убыточны. Банки – не большие помощники. Их доля в объеме инвестиций производственников не достигает и 10%. "То есть банки находятся в стороне от развития экономики. Спрашивается, а зачем они тогда вообще нужны?" – рассуждал Виктор Герман.

Что касается господдержки, то он назвал несколько основных инструментов, работающих в крае: Фонд развития промышленности, лизинговый фонд, некоторые другие.

Губернатор Виктор Томенко, который присутствовал на первой половине конференции, рассказал, что в 2020 году объем Фонда возрастет с 350 млн до 500 млн рублей. Также с 75 до 150 млн вырастет поддержка на компенсацию банковской ставки по инвестиционным кредитам.

Глава региона отметил, что раньше этим инструментом промышленники не пользовались, так как слишком сложными были критерии. Например, нужно было поддерживать зарплату на предприятии на уровне средней по Сибири. Сделать это было нереально. Теперь, сказал Томенко, порог снизят до средней зарплаты по краю.